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Эксклюзив

Вартанян выразил уверенность в победе Анкалаева над Перейрой

Боец Вартанян выразил уверенность в победе Анкалаева в титульном бою в UFC
Эдуард Вартанян считает, что россиянин Магомед Анкалаев сможет одержать победу судейским решением над бразильцем Алексом Перейрой в главном бою турнира UFC 313
Фото: Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев (Валерий Шарифулин/ТАСС)
Фото: Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев (Валерий Шарифулин/ТАСС)

Россиянин Магомед Анкалаев завоюет титул чемпиона UFC в поединке против действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры, заявил «РБК Спорт» первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян.

«Мне трудно сказать, как повлияет Рамадан на Анкалаева. Подготовка была вне его, поэтому, я думаю, это не будет играть такой важной роли. Есть все шансы, что Анкалаев выиграет чемпионский пояс и станет чемпионом UFC. Это интересное противостояние. Думаю, что дойдет до судейского решения, и за счет борьбы Магомед выиграет. Думаю, он мой фаворит», — сказал Вартанян.

В воскресенье, 9 марта, на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе Анкалаев сразится с действующим чемпионом в полутяжелом весе Перейром в титульном поединке.

В 2024 году 32-летний Анкалаев победил австрийца Александра Ракича и завоевал право на титульный бой. На его счету 20 побед, одно поражение и ничья в MMA.

В активе 37-летнего Перейры 12 побед и два поражения за карьеру в смешанных единоборствах. Он входит в первую тройку лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Авторы
Теги
Полина Мельникова
Магомед Анкалаев Алекс Перейра UFC Эдуард Вартанян
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