Саудовский клуб повторил рекордную победную серию в истории футбола
Футболисты «Аль-Хиляля» обыграли «Эр-Рияд» со счетом 3:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе победителей голы забили Рубен Невеш (66-я минута, с пенальти), Майкл (75) и Александр Митрович (90+3, с пенальти). Также автогол на счету защитника гостей Али Аль-Булайхи (52).
«Аль-Хиляль» выиграл 27-й матч подряд во всех официальных турнирах. Это повторение рекордной серии в истории мирового футбола. Валлийский «Нью-Сейнтс» в сезоне 2016/17 также выиграл 27 матчей кряду.
В составе «Аль-Хиляля» выступает экс-футболист «Зенита» Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого гола за €60 млн. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ и был признан лучшим футболистом сезона.
«Аль-Хиляль» с большим преимуществом возглавляет турнирную таблицу саудовской Про-лиги, набрав 65 очков в 23 матчах. У занимающего второе место «Ан-Насра» 53 очка.
В следующем туре «Аль-Хиляль» 16 марта примет «Дамак».
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