«Салават Юлаев» оказался в шаге от вылета в первом раунде плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» в гостях победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Чарльз Робинсон (26-я минута) и Максим Шабанов (55). У проигравших отличился Джош Ливо (30).
Счет в серии до четыре побед стал 3–2 в пользу «Трактора».
Следующий матч состоится 10 марта в Челябинске.
В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции, «Трактор» был шестым.
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