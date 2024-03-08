«Трактор» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» оказался в шаге от вылета в первом раунде плей-офф КХЛ

Уфимский клуб уступил дома «Трактору» со счетом 1:2. Счет в серии до четыре побед стал 3–2 в пользу челябинского клуба

Голкипер «Трактора» Зак Фукале (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Челябинский «Трактор» в гостях победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Чарльз Робинсон (26-я минута) и Максим Шабанов (55). У проигравших отличился Джош Ливо (30).

Счет в серии до четыре побед стал 3–2 в пользу «Трактора».

Следующий матч состоится 10 марта в Челябинске.

В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции, «Трактор» был шестым.