 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА одержал первую гостевую победу за восемь месяцев

Дубль Роши принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов», Акинфеев отразил пенальти
Встреча завершилась со счетом 2:0, два гола после розыгрыша угловых забил Виллиан Роша. В концовке матча Игорь Акинфеев отразил пенальти
Виллиан Роша
Виллиан Роша (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дубль сделал Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты). Бразильский защитник забил оба гола после розыгрыша угловых.

На 86-й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении Франко Ороско.

Самарский клуб потерпел третье поражение подряд.

ЦСКА одержал первую с июля прошлого года гостевую победу в РПЛ. Тогда армейцы обыграли «Ахмат» во втором туре со счетом 3:2. «Крылья» впервые в сезоне проиграли дома.

Роша забил два гола головой после угловых, последний игрок, которому это удавалось, — Александр Ерохин в мае 2018 года против «СКА-Хабаровска». А последний центральный защитник ЦСКА, оформивший дубль в матче РПЛ, — Сергей Игнашевич в 2011 году против «Амкара».

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке с 29 очками.

ЦСКА следующий матч проведет 12 марта — против «Ростова» в Кубке России. «Крылья Советов» 30 марта в 22-м туре примут «Зенит». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Крылья Советов
Материалы по теме
Даниил Медведев рассказал, почему перестал болеть за ЦСКА
Спорт
ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом»
Спорт
Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Индийская компания назвала срок первого полета прототипа летающего такси Технологии и медиа, 16:53
«Салават Юлаев» оказался в шаге от вылета в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 16:52
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Говорит НеМосква» Технологии и медиа, 16:37
Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за Тейлор Свифт Экономика, 16:26
Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов» Спорт, 16:23
ЕС, ОАЭ и США запустят морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой Политика, 16:22
В США арестовали разведчика за передачу секретной информации Китаю Политика, 15:58
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
ЦСКА одержал первую гостевую победу за восемь месяцев Спорт, 15:58
Прокуратура начала проверку из-за массового завала лыжниц на гонке в Сочи Спорт, 15:56
Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Рождественка Политика, 15:46
В Сочи после массового завала лыжниц отменили мужскую гонку спартакиады Спорт, 15:21
Минобороны сообщило о 34 ударах по военным объектам Украины за неделю Политика, 15:19
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 15:19
В Финляндии назвали дедлайн для автомобилей с российскими номерами Политика, 15:03