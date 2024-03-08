ЦСКА одержал первую гостевую победу за восемь месяцев
Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль сделал Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты). Бразильский защитник забил оба гола после розыгрыша угловых.
На 86-й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении Франко Ороско.
Самарский клуб потерпел третье поражение подряд.
ЦСКА одержал первую с июля прошлого года гостевую победу в РПЛ. Тогда армейцы обыграли «Ахмат» во втором туре со счетом 3:2. «Крылья» впервые в сезоне проиграли дома.
Роша забил два гола головой после угловых, последний игрок, которому это удавалось, — Александр Ерохин в мае 2018 года против «СКА-Хабаровска». А последний центральный защитник ЦСКА, оформивший дубль в матче РПЛ, — Сергей Игнашевич в 2011 году против «Амкара».
ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке с 29 очками.
ЦСКА следующий матч проведет 12 марта — против «Ростова» в Кубке России. «Крылья Советов» 30 марта в 22-м туре примут «Зенит». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.
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