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Пилот Ferrari пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита

Пилот Ferrari Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за аппендицита
Карлос Сайнс не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии. Его заменит 18-летний британец Оливер Берман
Карлос Сайнс-младший
Карлос Сайнс-младший (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший не сможет принят участие в Гран-при Саудовской Аравии, втором в сезоне этапе чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщает в соцсети Х итальянской команды.

«У Сайнса диагностировали аппендицит, и ему потребуется операция. Начиная с третьей практики и до конца выходных его заменит резервный гонщик Оливер Берман», — говорится в сообщении.

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 8 марта (начало — 20:00 мск), гонка — 9 марта (20:00).

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Фото:Mark Thompson / Getty Images

В первом этапе в Бахрейне Сайнс финишировал третьим.

Берману 18 лет, британец дебютирует в «Формуле-1». В прошлом сезоне он занял шестое место в чемпионате «Формулы-2».

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Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Ferrari Карлос Сайнс-младший
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