Пилот Ferrari пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита
Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший не сможет принят участие в Гран-при Саудовской Аравии, втором в сезоне этапе чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщает в соцсети Х итальянской команды.
«У Сайнса диагностировали аппендицит, и ему потребуется операция. Начиная с третьей практики и до конца выходных его заменит резервный гонщик Оливер Берман», — говорится в сообщении.
Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 8 марта (начало — 20:00 мск), гонка — 9 марта (20:00).
В первом этапе в Бахрейне Сайнс финишировал третьим.
Берману 18 лет, британец дебютирует в «Формуле-1». В прошлом сезоне он занял шестое место в чемпионате «Формулы-2».
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