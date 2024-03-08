Пилот Ferrari пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита

Карлос Сайнс не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии. Его заменит 18-летний британец Оливер Берман

Карлос Сайнс-младший (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший не сможет принят участие в Гран-при Саудовской Аравии, втором в сезоне этапе чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщает в соцсети Х итальянской команды.

«У Сайнса диагностировали аппендицит, и ему потребуется операция. Начиная с третьей практики и до конца выходных его заменит резервный гонщик Оливер Берман», — говорится в сообщении.

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 8 марта (начало — 20:00 мск), гонка — 9 марта (20:00).

В первом этапе в Бахрейне Сайнс финишировал третьим.

Берману 18 лет, британец дебютирует в «Формуле-1». В прошлом сезоне он занял шестое место в чемпионате «Формулы-2».