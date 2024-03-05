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Лидер РПЛ подписал новый контракт с одним из лучших бомбардиров команды

«Краснодар» подписал новый контракт с нигерийским нападающим Олусегуном
Новое соглашение нигерийского форварда Олакунле Олусегуна с «Краснодаром» будет действовать до лета 2028 года
Олакунле Олусегун
Олакунле Олусегун (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Краснодар» подписал новый контракт с нигерийским футболистом Олакунле Олусегуном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2028-го.

Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 62 матча, девять голов и шесть результативных передач.

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Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global look press

В нынешнем сезоне 21-летний Олусегун забил три гола в 18 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Больше мячей в «Краснодаре» только у Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы (по восемь).

«Краснодар» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. В следующем матче команда 8 марта сыграет в гостях с «Ростовом».

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