Топ-10 самых красивых спортсменок мира

Многие спортсменки успешны не только в своих видах, но и в качестве моделей. «РБК Спорт» собрал подборку звезд спорта, которые часто попадают во всевозможные рейтинги красоты

Алика Шмидт (Германия)

Легкая атлетика

25 лет

Фото: личный архив / Алика Шмидт

Алика Шмидт специализируется в беге на короткие дистанции. На 400-метровке она не раз попадала в призовую тройку на национальном уровне, также становилась призером молодежных ЧЕ в эстафете 4х400 м. В 2021 году отправилась на Олимпиаду в Токио.

Шмидт является одной из самых популярных спортсменок Германии из-за своей внешности. Популярность она получила в 2017 году благодаря блогу Busted coverage, где ее назвали самой красивой спортсменкой мира. После этого число подписчиков на странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) в короткий срок увеличилось с 4 тыс. до 100 тыс, на данный же момент составляет 5 млн. А звание «самой красивой спортсменки планеты» прочно закрепилось за ней.

Фото: Global Look Press

С обретением популярности со Шмидт подписали контракты Puma и Boss, продефилировала на Парижской неделе моды и стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Она появляется в клубных видеоблогах и соревнуется со звездами футбола в беге на 400 м. При этом Шмидт не забросила легкую атлетику и продолжает выступать на соревнованиях.

В 2022 году Forbes включил ее в рейтинг самых успешных и влиятельных до 30 лет.

Ки Алвес (Бразилия)

Волейбол

24 года

Фото: личный архив / Ки Алвес

Ки Алвес в раннем возрасте дебютировала во взрослом волейболе. К 20 года стала победительницей молодежного чемпионата Южной Америки по волейболу. Вскоре начала выступать за национальную команду Бразилии. Но большего успеха достигла в качестве модели.

Фото: личный архив / Ки Алвес

По словам спортсменки, на Only Fans он зарабатывает в 50 раз больше, чем в волейболе. «Сначала я просто выкладывала фотографии в свои аккаунты. Но я подумала: «почему я делаю это бесплатно?» Я поговорила со знающими людьми и изучила свою аудиторию в социальных сетях. Оказалось, что более 90% моих подписчиков — мужчины. После этого я создала профиль на OnlyFans», — рассказала Алвес.

Ки Алвес является рекордсменкой по подписчикам среди волейболисток — 15 млн. Бразильянку нередко называют самой красивой спортсменкой планеты, ее имя постоянно мелькает в рейтингах самых красивых спортсменок. В итоге на фоне оглушительного успеха она стала «кроликом» Playboy.

Алекс Морган (США)

Футбол

34 года

Фото: Global Look Press

Алекс Морган на протяжении многих лет является секс-символом футбола. На сайте IMDB ее включили в топ-10 секс-символов второго десятилетия ХХI века, поставив в один ряд со звездами шоу-бизнеса.

Американка не только не раз признавалась самой сексуальной футболисткой планеты, но также лучшим игроком и спортсменом года по версиям разных СМИ и организаций. На счету Морган два титула чемпионки мира и золото Олимпиады.

Она также известна в качестве детского писателя, являясь автором серии книг «The Kicks» о четырех девочках-футболистках. Первая книга серии стартовала с седьмого места в списке бестселлеров The New York Times среди детской литературы. В 2015 году журнал Time назвал Морган одной из самых высокооплачиваемых американских футболисток.

Фото: Global Look Press

Наряду с бразильянкой Мартой и американкой Меган Рапино является самой популярной футболисткой в мире.

Эйлин Гу (США, Китай)

Лыжный фристайл

20 лет

Фото: Global Look Press

Эйлин Гу — американка китайского происхождения, о которой весь мир узнал на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Она родилась и проживает в США.

В США ее имя начало часто мелькать в СМИ в 2019 году из-за решения выступать за сборную Китая на Играх-2022, что вызвало недовольство политиков. Эйлин Гу призналась, что ей даже поступали угрозы из-за перехода в сборную Китая, а пандемия коронавируса, вызвавшая ненависть к людям с азиатской внешностью, только усугубила ситуацию.

Гу стала самым молодым олимпийском чемпионом в истории лыжного фристайла. В 18 лет она выиграла золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а такжезавоевала серебряную медаль в слоупстайле. Гу стала первым в истории спортсменом, завоевавшим олимпийские медали в трех дисциплинах в фристайле.

После Олимпиады популярность вышла Гу вышла на новый уровень. Она принимает участия в показах Met Gala, неделях моды и также посещает премьеры на Каннском фестивале.

Юлия Канакина (Россия)

Скелетон

28 года

Фото: личный архив / Юлия Канакина

Юлия Канакина, как и Эйлин Гу, вошла в многочисленные рейтинги самых красивых спортсменок Олимпиады-2022.

Канакина в детстве занималась балетом, а скелетон появился в ее жизни позднее. Долгое время пыталась совмещать балет и скелетон, но когда пришлось делать выбор, остановилась на зимнем виде спорта.

Канакина является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров. На ее счету три призовых места на этапах Кубка мира (одно серебро, две бронзы). На Олимпийских играх в Пекине россиянка заняла 11-е место, став лучшей из россиянок. Канакина входит в число 100 самых сексуальных девушек России по версии журнала Maxim, в 2021 году она заняла 84-е место в этом рейтинге.

Фото: личный архив / Юлия Канакина

Летом 2022-го она вышла замуж за бобслеиста Михаила Мордасова.

Варвара Субботина

Синхронное плавание

22 года

Фото: личный архив / Варвара Субботина

Варвара Субботина — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

В 2023 году она пожаловалась, что ее достижения оценивают ниже, чем внешность. «Это немного задевает. Хочется, чтобы в первую очередь оценивали достижения, а уж во вторую — внешность. Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась», — сказала Субботина «РИА Новостям».

Фото: личный архив / Варвара Субботина

Субботина не раз жаловалась на преследования поклонников, в связи с чем объявила об отношениях с хоккеистом СКА Александром Никишиным.

Юлия Левченко (Украина)

Легкая атлетика (прыжки в высоту)

26 лет

Фото: личный архив / Юлия Левченко

Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, участница летних Олимпийских игр 2016 года. Одна из лучших легкоатлеток в прыжках в длину.

На Олимпиаде-2020 считалась основной конкуренткой россиянки Марии Ласицкене в борьбе за золото. Но из-за травмы не смогла попасть в тройку.

Фото: личный архив / Юлия Левченко

Она неизменно входит в рейтинги самых красивых спортсменок мира.

Дарья Клишина (Россия)

легкая атлетика (прыжки в длину)

33 года

Фото: Global Look Press

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), чемпионка Универсиады-2013.

На Олимпиаде-2016 она была единственной представителем России среди легкоатлетов.

С 2013 года живет и тренируется в США. Еще во время выступления на молодежных турнирах ее заметило ведущее спортивное и модельное агентство IMG. Она стала вторым представителем России среди клиентов IMG после Марии Шараповой.

Фото: личный архив / Дарья Клишина

Клишина не раз входила в рейтинги самых красивых женщин России и спортсменок мира. На данный момент проживает в Майами и воспитывает двух сыновей.

Аликс Клинеман (США)

пляжный волейбол

34 лет

Фото: личный архив / Аликс Клинеман

Аликс Клинеман — звезда пляжного волейбола. Она является олимпийской чемпионкой (2020), призером чемпионата мира (2019), победителем многочисленных турниров тура.

Фото: личный архив / Аликс Клинеман

Также она успешна в качестве модели. Не раз попадала на обложки ведущих глянцевых журналов.

Фатима Диаме (Испания)

Легкая атлетика (прыжки в длину)

27 лет

Фото: Global Look Press

Фатима Диаме является бронзовым призером ЧМ в помещениях 2023 года. Впервые она заявила себе в 17 лет, когда выиграла золото чемпионата Испании в двух дисциплинах: беге на 60 метров и прыжке в длину.

Она стала первой в истории турнира юниоркой, взявшей сразу две золотые медали. В этом же возрасте она дебютировала на взрослом чемпионате мира.

Вместе с Левченко вошла в число самых красивых спортсменок Олимпиады-2024, которая пройдет летом в Париже.