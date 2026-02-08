 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3 x 3,05 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,4 2 5,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,3 2 1,67 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Трамп назвал неудачником критиковавшего политику страны лыжника

Трамп назвал неудачником критиковавшего на Играх политику страны лыжника Хесса
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее американский фристайлист Хантер Хесс, представляющий США на Олимпийских играх, заявил, что не поддерживает политику страны и для него «представление США сейчас вызывает смешанные чувства»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником критиковавшего на Олимпийских играх политику страны американского фристайлиста Хантера Хесса. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Выступающий на Олимпийских играх американский лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека», — написал Трамп.

Гуменник первым выступит в короткой программе. Что происходит на Играх
Спорт
Фото: Lars Baron / Getty Images
Хесс выступает в сборной США на Олимпийских играх в Италии. Ранее во время пресс-конференции спортсмен заявил, что для него «представлять США сейчас вызывает смешанные чувства» и он не поддерживает политику страны.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

