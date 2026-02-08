Трамп назвал неудачником критиковавшего политику страны лыжника

Ранее американский фристайлист Хантер Хесс, представляющий США на Олимпийских играх, заявил, что не поддерживает политику страны и для него «представление США сейчас вызывает смешанные чувства»

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником критиковавшего на Олимпийских играх политику страны американского фристайлиста Хантера Хесса. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Выступающий на Олимпийских играх американский лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека», — написал Трамп.

Хесс выступает в сборной США на Олимпийских играх в Италии. Ранее во время пресс-конференции спортсмен заявил, что для него «представлять США сейчас вызывает смешанные чувства» и он не поддерживает политику страны.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля.