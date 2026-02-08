Трамп назвал неудачником критиковавшего политику страны лыжника
Президент США Дональд Трамп назвал неудачником критиковавшего на Олимпийских играх политику страны американского фристайлиста Хантера Хесса. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Выступающий на Олимпийских играх американский лыжник Хантер Хесс, настоящий неудачник, заявляет, что он не представляет свою страну на нынешней зимней Олимпиаде. Если это так, то ему не следовало участвовать в отборе в команду, и очень жаль, что он в ней оказался. Очень трудно болеть за такого человека», — написал Трамп.
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах