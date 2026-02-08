 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Кросби будет капитаном сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Ассистентами капитана будут Кейл Макар и Коннор Макдэвид. На предварительном этапе канадцы сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Франции
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Leah Hennel / Getty Images)

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби будет капитаном сборной Канады на Олимпиаде, сообщила пресс-служба команды в соцсети X.

Ассистентами капитана будут Кейл Макар и Коннор Макдэвид.

Кросби является чемпионом Игр в Ванкувере и Сочи, а также чемпионом мира 2015 года в составе национальной сборной. В 2025-м сборная Канады с Кросби выиграла Турнир четырех наций.

На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса
Спорт
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

Форвард также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Сборная Канады на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Чехии (12 февраля), Швейцарии (13 февраля) и Франции (15 февраля).

Российских хоккеистов на турнир не допустили — международная федерация (IIHF) отстранила их в 2022 году после начала военной операции на Украине.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026 Сидни Кросби
