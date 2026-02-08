Кросби будет капитаном сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби будет капитаном сборной Канады на Олимпиаде, сообщила пресс-служба команды в соцсети X.
Ассистентами капитана будут Кейл Макар и Коннор Макдэвид.
Кросби является чемпионом Игр в Ванкувере и Сочи, а также чемпионом мира 2015 года в составе национальной сборной. В 2025-м сборная Канады с Кросби выиграла Турнир четырех наций.
Форвард также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
Сборная Канады на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Чехии (12 февраля), Швейцарии (13 февраля) и Франции (15 февраля).
Российских хоккеистов на турнир не допустили — международная федерация (IIHF) отстранила их в 2022 году после начала военной операции на Украине.
