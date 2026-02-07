 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса

Сюжет
Олимпиада-2026
По этой причине команда пропустила церемонию открытия Олимпиады
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Женская сборная Швейцарии по хоккею была изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из спортсменок. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии.

Из-за этого швейцарские хоккеистки накануне даже не приняли участия в церемонии открытия Олимпиады.

В субботу у швейцарок запланирован матч группового этапа против Канады.

Ранее матч Канады против Финляндии был перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса у нескольких финских хоккеисток.

6 февраля Швейцария победила Чехию (4:3 Б) в стартовом матче на групповом этапе Олимпиады.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Хоккей Олимпиада-2026
