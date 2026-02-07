На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса
Женская сборная Швейцарии по хоккею была изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из спортсменок. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии.
Из-за этого швейцарские хоккеистки накануне даже не приняли участия в церемонии открытия Олимпиады.
В субботу у швейцарок запланирован матч группового этапа против Канады.
Ранее матч Канады против Финляндии был перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса у нескольких финских хоккеисток.
6 февраля Швейцария победила Чехию (4:3 Б) в стартовом матче на групповом этапе Олимпиады.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах