Норвежский конькобежец выиграл золото на дистанции 5000 м на Играх
Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем взял золото на 5000 м на Олимпийских играх в Италии.
Спортсмен показал результат 6 минут 3,95 секунды. Второе место занял чех Методей Йилек (+2,53), третье — итальянец Риккардо Лорелло (+5,27).
23-летний Эйтрем является чемпионом мира (2025) на дистанции 5000 м. Также спортсмен дважды побеждал на чемпионатах Европы. В январе спортсмен поставил мировой рекорд на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в Инцелле.
Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова выступают на Играх в нейтральном статусе.
Ранее 7 февраля Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м и завершила свое участие в Играх. Семенова примет участие в масс-старте 21 февраля.
Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.
