Гуменник выступит первым в короткой программе на Олимпиаде в Италии
Российский фигурист Петр Гуменник выступит первым в короткой программе Олимпийских игр 2026 года в Милане по итогам жеребьевки, которая прошла в воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Короткая программа у мужчин пройдет 10 февраля. Гуменник выйдет на лед около 20:38 по московскому времени.
Ранее 23-летнему фигуристу не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. В итоге он выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.
Гуменник — чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.
На Олимпиаде в Италии также выступит россиянка Аделия Петросян. Короткая программа у женщин пройдет 17 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах