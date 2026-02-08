Петр Гуменник выступит первым в короткой программе на Олимпиаде-2026

Гуменник выступит первым в короткой программе на Олимпиаде в Италии

Короткая программа пройдет 10 февраля. Российский фигурист выйдет на лед примерно в 20:38 по московскому времени

Петр Гуменник (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Российский фигурист Петр Гуменник выступит первым в короткой программе Олимпийских игр 2026 года в Милане по итогам жеребьевки, которая прошла в воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Короткая программа у мужчин пройдет 10 февраля. Гуменник выйдет на лед около 20:38 по московскому времени.

Ранее 23-летнему фигуристу не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. В итоге он выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.

Гуменник — чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.

На Олимпиаде в Италии также выступит россиянка Аделия Петросян. Короткая программа у женщин пройдет 17 февраля.