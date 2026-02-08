Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Италии

На тренировке Гуменник исполнил все прыжки чисто, а также впервые откатал короткую программу под новую музыку

Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку на Олимпийских играх в Милане (Италия). Об этом сообщил Okko в своем телеграм-канале.

Вместе с фигуристом на тренировке присутствуют его тренер Вероника Дайнеко и получивший в срочном порядке олимпийскую аккредитацию Рафаэль Арутюнян, у которого Гуменник стажировался перед Играми.

23-летний фигурист исполнил все прыжки чисто. А также впервые откатал короткую программу под новую музыку, исполнив каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступит под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

На Играх в Италии также выступит российская фигуристка Аделия Петросян, короткая программа у женщин запланирована на 17 февраля.