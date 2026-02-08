Гуменник провел первую тренировку на Олимпиаде в Италии
Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку на Олимпийских играх в Милане (Италия). Об этом сообщил Okko в своем телеграм-канале.
Вместе с фигуристом на тренировке присутствуют его тренер Вероника Дайнеко и получивший в срочном порядке олимпийскую аккредитацию Рафаэль Арутюнян, у которого Гуменник стажировался перед Играми.
23-летний фигурист исполнил все прыжки чисто. А также впервые откатал короткую программу под новую музыку, исполнив каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступит под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.
Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.
Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.
На Играх в Италии также выступит российская фигуристка Аделия Петросян, короткая программа у женщин запланирована на 17 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах