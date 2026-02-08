Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Сборная Франции по биатлону заняла первое место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Италии.
Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон преодолели дистанцию 4х6 км за 1 час 4 минуты 15,5 секунды и использовали семь дополнительных патронов.
Второе место заняла итальянская команда (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) с отставанием 25,8 секунды (0+5).
Бронза у немцев (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) — они проиграли лидерам 1 минуту 5,3 секунды, использовали три дополнительных патрона, Пройс ушла на один штрафной круг.
Российские биатлонисты не допускаются к международным соревнованиям с 2022 года, после начала военной операции на Украине. На Играх-2022 россияне взяли бронзу в смешанной эстафете.
