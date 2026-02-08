 Перейти к основному контенту
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Тройку призеров составили сборные Франции, Италии и Германии
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Сборная Франции по биатлону заняла первое место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Италии.

Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон преодолели дистанцию 4х6 км за 1 час 4 минуты 15,5 секунды и использовали семь дополнительных патронов.

Второе место заняла итальянская команда (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) с отставанием 25,8 секунды (0+5).

Фото: Lars Baron / Getty Images

Бронза у немцев (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) — они проиграли лидерам 1 минуту 5,3 секунды, использовали три дополнительных патрона, Пройс ушла на один штрафной круг.

Российские биатлонисты не допускаются к международным соревнованиям с 2022 года, после начала военной операции на Украине. На Играх-2022 россияне взяли бронзу в смешанной эстафете.

Анна Сатдинова
Биатлон Олимпиада-2026
