Коростелев назвал свою гонку на Играх «лучшей, чтобы быть на подиуме»

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал свою дебютную гонку на Олимпийских играх в Италии «лучшей, чтобы быть на подиуме». Об этом спортсмен рассказал в эфире Okko.

«Я очень рад, что у меня получилось побороться за подиум, но четвертое место, наверное, худшее на Олимпиаде, потому что там есть только три места <...> пока что это была моя лучшая гонка, чтобы быть на подиуме», — сказал Коростелев.

Спортсмен отметил, что допустил ошибку и выбрал неверную позицию перед последним подъемом, поэтому он оказался перед финишем очень далеко.

«Конечно, я совершил ошибку, мне все кричали: «Не садись последним», я сел последним <...> В какой-то момент мне было очень тяжело, особенно в середине коньковой части», — добавил лыжник.

На дебютной гонке Олимпиады в Италии Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным), уступив третье место норвежцу Мартину Нюэнгету.

Российская сторона подавала протест на результаты скиатлона из-за действий француза Матиса Деложа, который во время гонки срезал участок трассы и получил желтую карточку. Однако судьи его отклонили.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Делож финишировал вторым. Коростелев проиграл лидеру 3,6 секунды.

У лыжников на Олимпиаде 10 февраля состоятся индивидуальные спринты классическим стилем.