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Олимпийская чемпионка выиграла первый турнир WTA после рождения дочери

Чемпионка ОИ в Токио Бенчич выиграла первый турнир WTA после рождения дочки
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в финале турнира в Абу-Даби победила американку Эшлин Крюгер
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира WTA в Абу-Даби.

В финале 27-летняя Бенчич, занимающая сейчас 157-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Эшлин Крюгер, 51-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

Бенчич является олимпийской чемпионкой Токио в одиночном разряде. Она делала паузу в карьере из-за рождения дочери и вернулась в WTA-тур в октябре 2024 года.

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Швейцарка, бывшая четвертая ракетка мира, выиграла свой девятый титул WTA в карьере и первый после рождения ребенка. В понедельник в обновленном мировом рейтинге она поднимется в топ-70.

За свою победу в Абу-Даби Бенчич получит $164 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Белинда Бенчич
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