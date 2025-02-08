Олимпийская чемпионка выиграла первый турнир WTA после рождения дочери
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира WTA в Абу-Даби.
В финале 27-летняя Бенчич, занимающая сейчас 157-е место в мировом рейтинге, обыграла американку Эшлин Крюгер, 51-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:1, 6:1.
Бенчич является олимпийской чемпионкой Токио в одиночном разряде. Она делала паузу в карьере из-за рождения дочери и вернулась в WTA-тур в октябре 2024 года.
Швейцарка, бывшая четвертая ракетка мира, выиграла свой девятый титул WTA в карьере и первый после рождения ребенка. В понедельник в обновленном мировом рейтинге она поднимется в топ-70.
За свою победу в Абу-Даби Бенчич получит $164 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.
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