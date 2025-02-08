 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Гол узбекистанца помог «Манчестер Сити» выйти в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, Хусанов забил дебютный гол
Защитник Абдукодир Хусанов, купленный у «Ланса» за €40 млн, отличился в матче против «Лейтон Ориент». «Манчестер Сити» пропустил с центра поля, но в итоге победил со счетом 2:1
Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Лейтон Ориент» открыл счет на 16-й минуте, забив ударом с центра поля.

Во втором тайме «Манчестер Сити» сумел забить дважды — отличились Абдукодир Хусанов (56-я минута) и Кевин Де Брёйне (79).

«Манчестер Сити» пропустил гол с центра поля в матче Кубка Англии
Спорт
Штефан Ортега

20-летний защитник сборной Узбекистана Хусанов забил дебютный гол в составе «Манчестер Сити» — мяч после удара Рико Льюиса попал ему в спину и от нее залетел в ворота.

Хусанов перешел в английский клуб из французского «Ланса» 20 января за €40 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Абдукодир Хусанов Кубок Англии по футболу
Материалы по теме
«Манчестер Сити» внес Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
Спорт
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подряд
Спорт
«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» за 22 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
В здании Электрозавода в Москве произошел пожарОбщество, 18:04
Израиль отпустил 183 палестинских заключенных в обмен на троих заложниковПолитика, 17:54
В Финском заливе оборвался российский кабельПолитика, 17:49
Российская теннисистка вышла в финал турнира в РумынииСпорт, 17:46
Суд в Калининграде арестовал мать мальчика, убитого отчимомОбщество, 17:41
Тарасовой не понравилась идея создания однополых пар в фигурном катанииСпорт, 17:33
Умер бывший глава онкоцентра им. Блохина, академик РАН Михаил ДавыдовОбщество, 17:18
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Гол узбекистанца помог «Манчестер Сити» выйти в 1/8 финала Кубка АнглииСпорт, 17:12
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Умер актер из «Тихого Дона» и «Морских дьяволов» Владимир ПодолякОбщество, 17:03
Осужденный за теракт в Домодедово попытался отсудить у ФСИН ₽1,5 млнОбщество, 16:52
Один человек погиб, еще 10 пострадали при обстреле Макеевки в ДНРПолитика, 16:37
Жена Олега Стриженова рассказала, что его госпитализация была плановойОбщество, 16:35
SCMP узнала о плане санкций ЕС против 25 китайских компаний из-за РоссииПолитика, 16:21