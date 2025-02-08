Гол узбекистанца помог «Манчестер Сити» выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Защитник Абдукодир Хусанов, купленный у «Ланса» за €40 млн, отличился в матче против «Лейтон Ориент». «Манчестер Сити» пропустил с центра поля, но в итоге победил со счетом 2:1

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Лейтон Ориент» открыл счет на 16-й минуте, забив ударом с центра поля.

Во втором тайме «Манчестер Сити» сумел забить дважды — отличились Абдукодир Хусанов (56-я минута) и Кевин Де Брёйне (79).

20-летний защитник сборной Узбекистана Хусанов забил дебютный гол в составе «Манчестер Сити» — мяч после удара Рико Льюиса попал ему в спину и от нее залетел в ворота.

Хусанов перешел в английский клуб из французского «Ланса» 20 января за €40 млн.