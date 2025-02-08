«Манчестер Сити» пропустил гол с центра поля в матче Кубка Англии
«Манчестер Сити» пропустил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии против клуба «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона ударом почти с центра поля.
Джэйми Донли решился на удар недалеко от центральной линии, мяч угодил в перекладину, отлетел в голкипера Штефана Ортегу и влетел в сетку.
В протоколе автогол был записан Ортеге.
После первого тайма «Манчестер Сити» уступает со счетом 0:1.
Неудачно сложился дебютный матч для новичка «Манчестер Сити» Нико Гонсалеса. Купленный за €60 млн у «Порту» испанский полузащитник получил травму и был заменен на 22-й минуте.
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