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«Манчестер Сити» пропустил гол с центра поля в матче Кубка Англии

Полузащитнику «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона Джэйми Донли удалось перебросить голкипера Штефана Ортегу дальним ударом
Штефан Ортега
Штефан Ортега (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

«Манчестер Сити» пропустил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии против клуба «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона ударом почти с центра поля.

Джэйми Донли решился на удар недалеко от центральной линии, мяч угодил в перекладину, отлетел в голкипера Штефана Ортегу и влетел в сетку.

В протоколе автогол был записан Ортеге.

После первого тайма «Манчестер Сити» уступает со счетом 0:1.

Неудачно сложился дебютный матч для новичка «Манчестер Сити» Нико Гонсалеса. Купленный за €60 млн у «Порту» испанский полузащитник получил травму и был заменен на 22-й минуте.

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