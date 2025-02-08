Рублев не смог выйти в полуфинал крупного турнира в Роттердаме

В четвертьфинале россиянин уступил поляку Хуберту Хуркачу, проиграв в двух сетах из трех (7:6; 3:6; 4:6). Это четвертая победа поляка над Рублевым из шести встреч за карьеру

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом более €2,5 млн.

Рублев уступил со счетом 7:6; 3:6; 4:6.

Поляк, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, выиграл у Рублева четвертую встречу из шести за карьеру.

Следующим соперником Хуркача будет испанец Карлос Алькарас (третья ракетка мира).

В 2021 году Рублев выиграл турнир в Роттердаме, а в прошлом году дошел до четвертьфинала.

В этом сезоне россиянин проиграл на старте турнира в Гонконге и Australian Open, после чего дошел до полуфинала соревнований в Монпелье (Франция).