Рублев не смог выйти в полуфинал крупного турнира в Роттердаме
Вторая ракетка России Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом более €2,5 млн.
Рублев уступил со счетом 7:6; 3:6; 4:6.
Поляк, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, выиграл у Рублева четвертую встречу из шести за карьеру.
Следующим соперником Хуркача будет испанец Карлос Алькарас (третья ракетка мира).
В 2021 году Рублев выиграл турнир в Роттердаме, а в прошлом году дошел до четвертьфинала.
В этом сезоне россиянин проиграл на старте турнира в Гонконге и Australian Open, после чего дошел до полуфинала соревнований в Монпелье (Франция).
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