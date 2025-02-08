Судьи устроили шуточную драку во время Матча звезд КХЛ
Судьи Торнике Кучава и Александр Сысуев устроили шуточную драку во время Матча звезд КХЛ, который проходит в Новосибирске.
Произошло это во время полуфинальной встречи мини‑турнира между командами дивизионов Харламова и Чернышева.
Кучава повалил своего коллегу на лед, при этом Сысуев не слишком удачно упал и у него пошла кровь из носа.
Команда дивизиона Чернышева победила со счетом 10:6, в финале она сыграет против дивизиона Боброва.
Вторая часть «Мастер-шоу», игра за третье место и финал состоятся 9 февраля.
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