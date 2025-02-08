Дюков: верю, что Россию вернут на турниры ФИФА в мой новый срок во главе РФС

Глава РФС ответил на вопрос о возвращении России на международные турниры

Александр Дюков верит, что российские клубы и сборные допустят до международных соревнований в его новый четырехлетний срок на посту главы РФС

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Александр Дюков верит, что сборная России вернется на международные турниры в его новый срок на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом он заявил ТАСС.

Дюкова 2 февраля переизбрали на новый четырехлетний срок. Он возглавляет РФС с 2019 года.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — сказал Дюков.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.