Глава РФС ответил на вопрос о возвращении России на международные турниры
Александр Дюков верит, что сборная России вернется на международные турниры в его новый срок на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом он заявил ТАСС.
Дюкова 2 февраля переизбрали на новый четырехлетний срок. Он возглавляет РФС с 2019 года.
«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — сказал Дюков.
Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович 2 февраля заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.
Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.
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