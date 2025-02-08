Костомаров вспомнил, как Навка предлагала ему выступать за Белоруссию

Олимпийский чемпион Турина рассказал, что когда они только встали в пару с Татьяной Навкой, то партнерша предлагала сменить спортивное гражданство, но он отказался

Роман Костомаров и Татьяна Навка (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров рассказал на творческом вечере на Малой сцене МХТ имени Чехова, что в свое время ему предлагали сменить спортивное гражданство, но он отказался, потому что мечтал стоять на пьедестале под гимн России.

«Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Белоруссию, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию», — цитирует Костомарова ТАСС.

48-летний Костомаров отметил, что перед глазами у него была картина с Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым на олимпийском пьедестале 1988 года. «Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление», — добавил фигурист.

На вопрос, был ли соблазн сменить гражданство, Костомаров ответил: «Да. Я знал, что мог бы. <...> Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах».

Вместе c Навкой они завоевали золото Олимпиады в Турине в танцах на льду. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Вместе они выступали с 1998 по 2006 год.

Костомаров из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке» и перенес несколько ампутаций — на стопах и кистях.