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Костомаров вспомнил, как Навка предлагала ему выступать за Белоруссию

Костомаров: Навка предлагала сменить гражданство и выступать за Белоруссию
Олимпийский чемпион Турина рассказал, что когда они только встали в пару с Татьяной Навкой, то партнерша предлагала сменить спортивное гражданство, но он отказался
Роман Костомаров и Татьяна Навка
Роман Костомаров и Татьяна Навка (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров рассказал на творческом вечере на Малой сцене МХТ имени Чехова, что в свое время ему предлагали сменить спортивное гражданство, но он отказался, потому что мечтал стоять на пьедестале под гимн России.

«Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Белоруссию, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию», — цитирует Костомарова ТАСС.

48-летний Костомаров отметил, что перед глазами у него была картина с Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым на олимпийском пьедестале 1988 года. «Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление», — добавил фигурист.

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Спорт
Роман Костомаров

На вопрос, был ли соблазн сменить гражданство, Костомаров ответил: «Да. Я знал, что мог бы. <...> Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах».

Вместе c Навкой они завоевали золото Олимпиады в Турине в танцах на льду. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Вместе они выступали с 1998 по 2006 год.

Костомаров из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке» и перенес несколько ампутаций — на стопах и кистях.

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Иван Витченко Иван Витченко
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Роман Костомаров фото

Роман Костомаров

спортсмен, фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, артист
8 февраля 1977 года
Татьяна Навка фото

Татьяна Навка

спортсменка, фигуристка
13 апреля 1975 года
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