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Драйзайтль первым в сезоне забил 40 голов и повторил достижение Овечкина

Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забил 40 голов и повторил достижение Овечкина
Немецкий форвард «Эдмонтона» стал шестым европейцем в истории НХЛ с 40+ голами в шести или более сезонах. Ранее это удавалось Александру Овечкину, Ярри Курри, Теему Селянне, Яромиру Ягру и Илье Ковальчуку
Леон Драйзайтль
Леон Драйзайтль (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль первым в нынешнем сезоне НХЛ достиг отметки в 40 заброшенных шайб.

«Эдмонтон» в ночь на 8 февраля уступил «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:5, 29-летний Драйзайтль сделал дубль.

Немец с 83 (40+43) очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая четыре очка Натану Маккиннону из «Колорадо» (21+66).

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Драйзайтль стал шестым европейцем в истории НХЛ с 40 или больше голами в шести или более сезонах. Ранее это удавалось Александру Овечкину (13 сезонов), Ярри Курри, Теему Селянне (по 7), Яромиру Ягру и Илье Ковальчуку (по 6).

Также Драйзайтль стал третьим действующим игроком, забившим четыре сезона подряд по 40+ голов. Другие двое — это Остон Мэттьюс (5 с 2019/20 по 2023/24) и Овечкин (5 с 2005/06 по 2009/10).

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Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Леон Драйзайтль Илья Ковальчук Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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