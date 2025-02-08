Драйзайтль первым в сезоне забил 40 голов и повторил достижение Овечкина
Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль первым в нынешнем сезоне НХЛ достиг отметки в 40 заброшенных шайб.
«Эдмонтон» в ночь на 8 февраля уступил «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:5, 29-летний Драйзайтль сделал дубль.
Немец с 83 (40+43) очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая четыре очка Натану Маккиннону из «Колорадо» (21+66).
Драйзайтль стал шестым европейцем в истории НХЛ с 40 или больше голами в шести или более сезонах. Ранее это удавалось Александру Овечкину (13 сезонов), Ярри Курри, Теему Селянне (по 7), Яромиру Ягру и Илье Ковальчуку (по 6).
Также Драйзайтль стал третьим действующим игроком, забившим четыре сезона подряд по 40+ голов. Другие двое — это Остон Мэттьюс (5 с 2019/20 по 2023/24) и Овечкин (5 с 2005/06 по 2009/10).
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