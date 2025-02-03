Российского игрока впервые в карьере признали первой звездой недели в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, одержавший победы во всех трех матчах, стал лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Сорокин помог «Айлендерс» победить «Колорадо» (5:2), «Филадельфию» (3:0) и «Тампа-Бэй» (3:2 после овертайма), он отражал в среднем 95,3% бросков по своим воротам.
Выступающий в НХЛ с 2021 года Сорокин впервые в карьере стал первой звездой недели, при этом его дважды признавали третьей звездой в 2021 и 2022 годах.
Ранее в этом сезоне из россиян лучшим игроком недели признавали только Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).
Вторым в списке лучших игроков недели стал американский форвард «Баффало Сэйбрз» Тэйдж Томпсон, у которого четыре гола и четыре передачи в трех играх.
Замкнул тройку американский защитник «Оттава Сенаторз» Джейк Сэндерсон, записавший на свой счет 6 очков (2+4) в двух играх.
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