 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российского игрока впервые в карьере признали первой звездой недели в НХЛ

Вратаря Илью Сорокина впервые в карьере признали первой звездой недели в НХЛ
Илья Сорокин из «Айлендерс» стал вторым россиянином после Александра Овечкина, которого в этом сезоне НХЛ назвали лучшим игроком недели. У Сорокина три победы в трех матчах, в том числе одна на ноль
Илья Сорокин
Илья Сорокин (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, одержавший победы во всех трех матчах, стал лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Сорокин помог «Айлендерс» победить «Колорадо» (5:2), «Филадельфию» (3:0) и «Тампа-Бэй» (3:2 после овертайма), он отражал в среднем 95,3% бросков по своим воротам.

Выступающий в НХЛ с 2021 года Сорокин впервые в карьере стал первой звездой недели, при этом его дважды признавали третьей звездой в 2021 и 2022 годах.

Ранее в этом сезоне из россиян лучшим игроком недели признавали только Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).

Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасных
Спорт
Кирилл Марченко

Вторым в списке лучших игроков недели стал американский форвард «Баффало Сэйбрз» Тэйдж Томпсон, у которого четыре гола и четыре передачи в трех играх.

Замкнул тройку американский защитник «Оттава Сенаторз» Джейк Сэндерсон, записавший на свой счет 6 очков (2+4) в двух играх.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Илья Сорокин
Материалы по теме
Панарин набрал три очка в матче НХЛ
Спорт
Гимн США освистали на матчах НХЛ в Канаде после решения Трампа о пошлинах
Спорт
Клуб Панарина поучаствовал в крупном обмене в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 18:59
Трамп обвинил Байдена в раздаче денег СШАПолитика, 23:10
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 23:07
Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта на УкраинеПолитика, 22:25
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
ЕК выделила €3 млн для поддержки журналистов из России и БелоруссииПолитика, 22:04
Мишустин уволил находящегося под домашним арестом замглавы МинэнергоПолитика, 21:52
Российского игрока впервые в карьере признали первой звездой недели в НХЛСпорт, 21:48
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
В «Северстали» допустили возврат к дивидендам в 2025 годуИнвестиции, 21:47
Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь СШАПолитика, 21:45
Politico узнало о скором выходе США из Совета по правам человека ООНПолитика, 21:29
Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-ДабиСпорт, 21:24
Чего Трамп добивается угрозами Панаме и торговой войной с соседямиПолитика, 21:23
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с поддельным сайтом WildberriesОбщество, 21:20
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15