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Футболист ЦСКА перешел в алжирский клуб

Футболист ЦСКА Айссауи перешел в алжирский клуб
«МК Алжир» арендовал полузащитника Сидахмеда Айссауи сроком на полгода с опцией выкупа
Фото: ФК ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Сидахмед Айссауи перешел в «МК Алжир». Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) алжирского клуба.

20-летний Айссауи арендован сроком на полгода с опцией выкупа.

Первую часть нынешнего сезона Айссауи провел в молдавском «Шерифе».

Футболист молодежной сборной Алжира перешел в ЦСКА в феврале 2024 года, но не сыграл за команду ни одной встречи.

ЦСКА ушел на зимний перерыв, заняв шестое место в РПЛ и уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».

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