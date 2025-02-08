Футболист ЦСКА перешел в алжирский клуб
Полузащитник ЦСКА Сидахмед Айссауи перешел в «МК Алжир». Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) алжирского клуба.
20-летний Айссауи арендован сроком на полгода с опцией выкупа.
Первую часть нынешнего сезона Айссауи провел в молдавском «Шерифе».
Футболист молодежной сборной Алжира перешел в ЦСКА в феврале 2024 года, но не сыграл за команду ни одной встречи.
ЦСКА ушел на зимний перерыв, заняв шестое место в РПЛ и уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
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