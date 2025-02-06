Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Румынии
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния) с призовым фондом $275 тыс.
В матче второго круга Потапова, получившая первый номер посева, победила Викторию Голубич из Швейцарии (113-я в рейтинге) со счетом 6:4, 7:5. Во второй партии россиянка отыгралась со счета 1:5.
За выход в полуфинал Потапова сыграет с соотечественницей Анной Блинковой (71-я) или немкой Эллой Зайдель (143-я).
В 2022 году турнир в Клуж-Напоке выиграла Блинкова.
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