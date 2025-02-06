Теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Анастасия Потапова победила Викторию Голубич, причем во второй партии отыгралась со счета 1:5. Ее следующей соперницей может стать Анна Блинкова, которая выиграла турнир в 2022 году

Анастасия Потапова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния) с призовым фондом $275 тыс.

В матче второго круга Потапова, получившая первый номер посева, победила Викторию Голубич из Швейцарии (113-я в рейтинге) со счетом 6:4, 7:5. Во второй партии россиянка отыгралась со счета 1:5.

За выход в полуфинал Потапова сыграет с соотечественницей Анной Блинковой (71-я) или немкой Эллой Зайдель (143-я).

В 2022 году турнир в Клуж-Напоке выиграла Блинкова.