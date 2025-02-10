Как Тейлор Свифт сделала Супербоул самым рейтинговым шоу в истории США

Супербоул состоялся 10 февраля. С 2023 года Тейлор Свифт стала главным действующим лицом главного события года в США. Она увеличила телерейтинги и изменила правила игры. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Тейлор Свифт и Трэвис Келси (Фото: David Eulitt / Getty Images)

Национальная футбольная лига (NFL, ведущая североамериканская лига по американскому футболу) является самым популярным спортивным турниром США. Ведущие телеканалы ставят матчи NFL в прайм-тайм и собирают рекордную аудиторию.

Супербоул 2025 года прошел в ночь на 10 февраля в Новом Орлеане. В финале турнира встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», которые участвовали в Супербоуле в 2023 году в Аризоне. Победу одержала «Филадельфия».

С прошлого сезона интерес к Супербоулу стал выше из-за аномального увеличения женской аудитории: в прошлом году женщины составили рекордные 47,5% от общей аудитории. При этом рейтинги NFL среди девочек-подростков (12–17 лет) выросли на 8,1%, а среди женщин в возрасте от 18 до 49 лет — на 63%.

И все благодаря Тейлор Свифт. Самая кассовая певица современности с 2023 года стала частым гостем на матчах «Канзас-Сити Чифс», поскольку за эту команду выступает ее бойфренд Трэвис Келси.

В итоге Супербоул 2024 года стал самой рейтинговой телепередачей в истории США, по данным Nielsen. Средняя аудитория матча на CBS, Paramount+ и Nickelodeon составила 123,4 млн зрителей, тогда как предыдущий Супербоул посмотрели 115,1 млн человек.

При этом, по некоторым данным, Супербоул 2024 является вторым списке самых рейтинговых после высадка «Аполлона-11» на Луну в 1969 году (более 150 млн). Однако Nielsen не подтверждает эти данные. Холдинг Paramount Press Express тоже назвал Супербоул 2024 года самой просматриваемой телепередачей в истории американского телевидения.

В 2024 году второй после Супербоула в списке рейтинговых телепередач идут вторые президентские дебаты практически с двукратным отставанием — 67,1 млн.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Как малоизвестный футболист стал звездой

Благодаря певице телерейтинги матчей «Чифс» резко выросли, как и популярность игрока. К примеру, по итогам 2024 года сразу три матча с участием «Канзас-Сити» вошли в топ-6 самых рейтинговых телепередач, хотя команда ранее никогда не обладала большой фанатской базой.

К тому же Келси на фоне сообщений о романе со Свифт впервые вошел в топ-5 лучших игроков НФЛ, который составлен телеканалом NBC. А их совместное фото после Супербоула 2024 года оказалось на обложках многих СМИ.

Впервые Свифт посетила матч «Канзас-Сити Чифс» 23 сентября 2023 года. После первых слухов о романе с игроком «Чифс» продажи футболок Келси в официальном магазине НФЛ увеличились на 400%, как и запросы на покупку билетов на игры «Канзас-Сити». А аудиоподкаст Келси взлетел на первое место рейтинга Apple и на четвертое в Spotify.

Легендарный тренер NFL Билл Беличик назвал роман с певицей «лучшим уловом» в карьере Келси (игра слов, одна из задач игроков его амплуа — ловить мяч после броска квотербека). «Ну я бы сказал, что у Трэвиса Келси было много больших уловов (пойманных мячей) в его карьере. Это будет самый большой», — сказал самый побеждающий тренер в истории плей-офф NFL.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт (Фото: David Eulitt / Getty Images)

Как фанаты Свифт лишили футболиста награды

У Свифт один из крупнейших фэндомов. Ажиотаж вокруг певицы часто сравнивают с битломанией, а свифтис (так именуют фанатов певицы) — с сектой из-за высокого уровня активности: они скупают все, что связано с певицей, оказывают давление на окружение и преследуют людей за высказывания о кумире. К примеру, Келси не раз признавался, что его закидывают сообщениями с требованием соответствовать успешности Свифт.

О влиянии фанатов певицы говорит и тот факт, что в 2024 году лишили звезду «Барселоны» Алехандро Бальде лидерства в голосовании за награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy. Бальде признался, что ему не нравится музыка Свифт, после чего фанаты певицы начали массово поддерживать его прямого конкурента за приз Джуда Беллингема из мадридского «Реала».

Свифт не только взрывает рейтинги ТВ-шоу своим появлением, но и оказывает влияние на фондовый рынок. В частности, акции сети кинотеатров AMC Theaters подскочили более чем на 1000% после сообщения о трансляции концертов в их залах и показа документального фильма о Свифт. Сайт компании пережил наплыв посетителей, сравнимый с Ticketmaster (международный сервис по продаже билетов). Документальный фильм о Свифт также изменил календарь премьер. Многие кинокомпании отложили премьеры своих картин.

Брук Шульц из Associated Press назвала Swifties влиятельной группой избирателей в политике США. Случилось это после того, как фанаты начали массово высказывать недовольство Ticketmaster, который не мог справиться с потоком клиентов в ходе официальной перепродажи билетов на концерт певицы. В итоге свифтис вынудили руководителей ряда штатов провести расследование, которое выявило спекулянтов, купивших билеты с помощью ботов.

Согласно опросу The Times, более 50% жителей США считают себя поклонниками Свифт. О влиянии свифтис говорит и тот факт, что президент Чили Габриэль Борич в своей предвыборной кампании называл себя фанатом певицы. По аналогичному пути пошла и вице-президент Филиппин Лени Робредо, но победить на выборах ей не удалось.

Как Свифт повлияла на рекламу в Супербоуле

Рекламные видеоролики являются неотъемлемой частью Супербоула. Компании тратят крупные суммы на рекламу к финалу NFL. Авторами становятся известные кинорежиссеры, а героями — мировые звезды: Майкл Джексон, Ридли Скотт, Синди Кроуфорд, Киану Ривз, Майкл Джордан.

Гонка бюджетов и история креативной рекламы к Супербоулу начались в 1970 году. Тогда автомобильный бренд Prestone разместил рекламу с участием полузащитника Bears Дика Буткуса. С тех пор появилась мода на рекламу к Супербоулу с участием знаменитостей.

Реклама во время трансляции Супербоула является самой дорогой на американском ТВ, и с каждым годом эта сумма растет. С 2012 года она увеличилась вдвое. В 2024 году за 30-секундный слот компаниям пришлось заплатить в среднем порядка $7 млн. Это обуславливается высокими рейтингами шоу. К примеру, 20 розыгрышей Супербоула вошли в список 30 самых рейтинговых шоу в истории американского ТВ.

Целевой аудиторией рекламных роликов в перерыве Супербоула всегда были мужчины. Перерывы изобиловали рекламой ресторанов с полуобнаженными женщинами, пива, фастфуда, автомобилей для сорвиголов, брутальных мужиков и работяг.

Но Свифт изменила правила игры. Компании отказались от объективизации женщин в своих рекламных роликах, чтобы не отпугивать фанатов Свифт. Так что девушки в бикини, обливающие себя «самым лучшим» пивом в перерыве Супербоула, уже в прошлом.

После первых появлений певицы на матчах «Чифс» бренды красоты и здорового питания начали массово скупать рекламу на Супербоуле. Например, в прошлом году бренд Dove вернулся на Супербоул впервые с 2006 года: косметическая компания выпустила 30-секундный рекламный ролик о низкой самооценке среди девушек, занимающихся спортом. Косметическая компания NYX Professional Makeup впервые выпустила ролик для Супербоула. Лауреат премии «Грэмми» Карди Би прорекламировала блеск для губ.

Большая тройка американских автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis (владеет рядом брендов автомобилей из США) — впервые с 2021 года пропустила Супербоул. Во время игры рекламировались Toyota, Kia, BMW и VW. Для VW — это была их первая реклама Суперкубка более чем за десятилетие.

Ставки на Свифт

Букмекерские конторы также уделили Свифт огромное внимание. Вот примеры самых интересных ставок на событие Супербоул-2025: