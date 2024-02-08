Рекордный гол 23-летнего игрока не спас «Трактор» от проигрыша «Ак Барсу»
Казанский «Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Казани завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). У хозяев отличились Семен Кошелев (33-я минута) и Артем Лукоянов (48). У гостей шайба на счету 23-летнего Максима Шабанова (46).
Шабанов забил 24-й гол в сезоне, побив клубный рекорд челябинского клуба по шайбам в «регулярке». Предыдущее достижение принадлежало Лукашу Седлаку (23 шайбы в сезоне 2019/20).
«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» — шестое, обе команды еще не гарантировали себе участие в плей-офф.
Результаты других матчей дня:
«Авангард» — «Спартак» — 3:5;
«Барыс» — СКА — 1:2 после буллитов;
«Лада» — «Амур» — 0:1 после буллитов;
«Витязь» — «Северсталь» — 2:1 после овертайма;
«Локомотив» — «Адмирал» — 1:2;
«Динамо» Минск — ЦСКА — 4:1.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько