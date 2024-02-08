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Рекордный гол 23-летнего игрока не спас «Трактор» от проигрыша «Ак Барсу»

«Трактор» проиграл «Ак Барсу», несмотря на рекордную шайбу Шабанова
Матч в Казани завершился со счетом 2:1. Форвард «Трактора» Максим Шабанов забил 24-й гол в сезоне, побив принадлежавший Лукашу Седлаку клубный рекорд
Нападающий &laquo;Трактора&raquo; Максим Шабанов
Нападающий «Трактора» Максим Шабанов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Казани завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). У хозяев отличились Семен Кошелев (33-я минута) и Артем Лукоянов (48). У гостей шайба на счету 23-летнего Максима Шабанова (46).

Шабанов забил 24-й гол в сезоне, побив клубный рекорд челябинского клуба по шайбам в «регулярке». Предыдущее достижение принадлежало Лукашу Седлаку (23 шайбы в сезоне 2019/20).

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» — шестое, обе команды еще не гарантировали себе участие в плей-офф.

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Результаты других матчей дня:

«Авангард» — «Спартак» — 3:5;

«Барыс» — СКА — 1:2 после буллитов;

«Лада» — «Амур» — 0:1 после буллитов;

«Витязь» — «Северсталь» — 2:1 после овертайма;

«Локомотив» — «Адмирал» — 1:2;

«Динамо» Минск — ЦСКА — 4:1.

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