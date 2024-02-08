КХЛ не стала наказывать Холодилина, которого СКА обвинил в умышленной травме

КХЛ не стала наказывать игрока, которого СКА обвинил в умышленной травме

Хоккеист СКА Сергей Толчинский получил травму после силового приема форварда «Авангарда» Никиты Холодилина. Роман Ротенберг заявил, что это произошло по указанию тренера омичей. КХЛ не нашла повода для санкций к игроку

Никита Холодилин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Нападающий омского «Авангарда» Никита Холодилин избежал дополнительных санкций от спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за силовой прием против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского, сообщается на сайте лиги.

Матч прошел 6 февраля, СКА проиграл со счетом 5:9. Во втором периоде Холодилин толкнул Толчинского на борт, в результате чего тот получил травму, и подрался с Алексом Гальченюком, за что получил штраф две минуты.

Агент игрока Шуми Бабаев 7 февраля сообщил «Матч ТВ», что повреждение «не такое серьезное» и хоккеист вернется в строй еще до плей-офф.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча заявил, что Холодилин «пошел «убивать» Толчинского», вероятно, по указанию тренера омичей Михаила Кравца.

Кравец ответил, что такие предположения оскорбительны, а «Авангард» потребовал от СКА опровержения слов Ротенберга.

29-летний Толчинский в этом сезоне забросил 14 шайб и сделал 32 передачи в 60 матчах.

У 21-летнего Холодилина 8 шайб и 5 передач в 51 игре.