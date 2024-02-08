КХЛ не стала наказывать игрока, которого СКА обвинил в умышленной травме
Нападающий омского «Авангарда» Никита Холодилин избежал дополнительных санкций от спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за силовой прием против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского, сообщается на сайте лиги.
Матч прошел 6 февраля, СКА проиграл со счетом 5:9. Во втором периоде Холодилин толкнул Толчинского на борт, в результате чего тот получил травму, и подрался с Алексом Гальченюком, за что получил штраф две минуты.
Агент игрока Шуми Бабаев 7 февраля сообщил «Матч ТВ», что повреждение «не такое серьезное» и хоккеист вернется в строй еще до плей-офф.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча заявил, что Холодилин «пошел «убивать» Толчинского», вероятно, по указанию тренера омичей Михаила Кравца.
Кравец ответил, что такие предположения оскорбительны, а «Авангард» потребовал от СКА опровержения слов Ротенберга.
29-летний Толчинский в этом сезоне забросил 14 шайб и сделал 32 передачи в 60 матчах.
У 21-летнего Холодилина 8 шайб и 5 передач в 51 игре.
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