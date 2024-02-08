Стал известен состав групп Лиги наций УЕФА в сезоне 2024/25
В Париже состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций, которая в сезоне 2024/25 пройдет в четвертый раз.
Турнир проходит в четырех лигах.
Состав групп в Лиге А:
группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;
группа 2: Италия, Франция, Бельгия, Израиль;
группа 3: Нидерланды, Германия, Босния и Герцеговина, Венгрия;
группа 4: Испания, Сербия, Дания, Швейцария.
Состав групп в Лиге B:
группа 1: Украина, Чехия, Албания, Грузия;
группа 2: Англия, Ирландия, Греция, Финляндия;
группа 3: Казахстан, Австрия, Норвегия, Словения;
группа 4: Уэльс, Исландия, Турция, Черногория.
Состав групп в Лиге С:
группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;
группа 2: Косово, Кипр, Румыния, Литва / Гибралтар;
группа 3: Белоруссия, Люксембург, Болгария, Северная Ирландия;
группа 4: Латвия, Армения, Фарерские острова, Северная Македония.
Состав групп в Лиге D:
группа 1: Литва / Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино;
группа 2: Молдавия, Мальта, Андорра.
Матчи пройдут с 5 сентября по 19 ноября, плей-офф начнется в ноябре, финальный турнир состоится 4–8 июня 2025 года.
Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за отстранения российская команда не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций и опустилась из дивизиона В в дивизион С.
В декабре УЕФА сообщил, что Россия не будет участвовать в жеребьевке, а сборные Белоруссии и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.
Лига наций является частью отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
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