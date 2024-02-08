Украина сыграет с Чехией, Албанией и Грузией в Лиге наций УЕФА в сезоне 2024/25

Стал известен состав групп Лиги наций УЕФА в сезоне 2024/25

Турнир стартует 5 сентября, сборная России его пропустит. Белорусы попали в одну группу с Болгарией, Люксембургом и Северной Ирландией. Действующие чемпионы испанцы сыграют с сербами, датчанами и швейцарцами

Испанский футболист Дани Карвахаль с трофеем Лиги наций (Фото: Lars Baron / Getty Images)

В Париже состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций, которая в сезоне 2024/25 пройдет в четвертый раз.

Турнир проходит в четырех лигах.

Состав групп в Лиге А:

группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;

группа 2: Италия, Франция, Бельгия, Израиль;

группа 3: Нидерланды, Германия, Босния и Герцеговина, Венгрия;

группа 4: Испания, Сербия, Дания, Швейцария.

Состав групп в Лиге B:

группа 1: Украина, Чехия, Албания, Грузия;

группа 2: Англия, Ирландия, Греция, Финляндия;

группа 3: Казахстан, Австрия, Норвегия, Словения;

группа 4: Уэльс, Исландия, Турция, Черногория.

Состав групп в Лиге С:

группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;

группа 2: Косово, Кипр, Румыния, Литва / Гибралтар;

группа 3: Белоруссия, Люксембург, Болгария, Северная Ирландия;

группа 4: Латвия, Армения, Фарерские острова, Северная Македония.

Состав групп в Лиге D:

группа 1: Литва / Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино;

группа 2: Молдавия, Мальта, Андорра.

Матчи пройдут с 5 сентября по 19 ноября, плей-офф начнется в ноябре, финальный турнир состоится 4–8 июня 2025 года.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за отстранения российская команда не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций и опустилась из дивизиона В в дивизион С.

В декабре УЕФА сообщил, что Россия не будет участвовать в жеребьевке, а сборные Белоруссии и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.

Лига наций является частью отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.