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Telegraph узнала о начале тестирования синих карточек в футболе

Telegraph: в футболе начнут тестировать 10-минутные удаления за синие карточки
Пока нововведение не затронет топ-турниры. Игрок будет получать синюю карточку и удаляться на 10 минут за срыв атаки и споры с арбитром. Глава УЕФА заявлял, что «это больше не футбол»
Фото: Leopoldo Smith / Getty Images
Фото: Leopoldo Smith / Getty Images

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, в пятницу объявит о тестировании синих карточек, которые могут быть показаны за тактический фол и споры с судьей и привести к удалению игрока на 10 минут. Об этом сообщает The Telegraph.

В этом сезоне протестировать синюю карточку в массовых соревнованиях планировала Футбольная ассоциация Уэльса, но ей это не удалось. Синий цвет был выбран, чтобы четко отличать карточку от желтой или красной.

Игроку можно будет показать синюю карточку только за срыв многообещающей атаки или споры с официальным лицом матча. За две синие или комбинацию синей и желтой футболист будет получать уже красную карточку.

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Пока не планируется тестировать нововведение в высших лигах, на Евро или в Лиге чемпионов, но Футбольная ассоциация Англии готова к эксперименту уже этим летом в рамках мужского или женского кубков.

Президент УЕФА Александр Чеферин ранее выступил против нового наказания, заявив, что «это больше не футбол».

IFAB также планирует проверить еще одно правило из регби, согласно которому только капитанам команд будет разрешено обсуждать решения с судьей.

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С 1970 года, когда появились желтые и красные карточки, других видов наказания в футболе не вводилось.

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