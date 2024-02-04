«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил родной клуб Пеле
Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал вторую победу на товарищеском турнире Кубок равноправия в Катаре, обыграв бразильский «Сантос».
Матч в Дохе завершился со счетом 4:1 в пользу шанхайского клуба.
1 февраля команда Слуцкого победила местный «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.
В турнире также принимает участие петербургский «Зенит», с которым «Шанхай Шэньхуа» сыграет 8 февраля. 5 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Духаилем», а 13 февраля — с «Сантосом».
«Сантос» — восьмикратный чемпион Бразилии и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес, первый профессиональный клуб Пеле, за который он играл в 1956–1974 годах.
Бывший главный тренер сборной России Слуцкий, который с ноября 2022-го был без команды, официально возглавил китайский клуб с начала этого года.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности