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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил родной клуб Пеле

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил бразильский «Сантос» в Катаре
«Шанхай Шэньхуа» обыграл бразильский «Сантос» со счетом 4:1. Китайский клуб, который с января возглавляет Леонид Слуцкий, выиграл второй матч на турнире в Катаре, его следующим соперником будет «Зенит»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал вторую победу на товарищеском турнире Кубок равноправия в Катаре, обыграв бразильский «Сантос».

Матч в Дохе завершился со счетом 4:1 в пользу шанхайского клуба.

1 февраля команда Слуцкого победила местный «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.

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В турнире также принимает участие петербургский «Зенит», с которым «Шанхай Шэньхуа» сыграет 8 февраля. 5 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Духаилем», а 13 февраля — с «Сантосом».

«Сантос» — восьмикратный чемпион Бразилии и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес, первый профессиональный клуб Пеле, за который он играл в 1956–1974 годах.

Бывший главный тренер сборной России Слуцкий, который с ноября 2022-го был без команды, официально возглавил китайский клуб с начала этого года.

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Футбол Леонид Слуцкий (тренер)
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