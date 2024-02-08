Автор лишившего Россию ЧМ-2022 автогола завершил карьеру в 36 лет
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов принял решение о завершении игровой карьеры, сообщила пресс-служба воронежского «Факела».
«Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы. Благодарю «Факел» и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей», — заявил 36-летний футболист.
В этом сезоне Кудряшов провел 14 матчей за воронежский клуб. Ранее он выступал за «Сочи», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Спартак», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор» и другие команды.
В сборной России Кудряшов провел 48 матчей и забил один гол.
В ноябре 2021 года россияне уступили в гостях хорватам (0:1) из-за автогола Кудряшова и лишились прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. В стыковых матчах россияне не смогли сыграть из-за отстранения со стороны УЕФА.
Кудряшов завершил карьеру в сборной в июне 2022 года.
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