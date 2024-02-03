Экс-футболист МЮ и сборной Бельгии Маруан Феллайни завершил карьеру в 36 лет

Экс-футболист МЮ и сборной Бельгии Феллайни завершил карьеру в 36 лет

Последним клубом полузащитника был китайский «Шаньдун Тайшань», за который он выступал с 2019 года. Феллайни является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России

Маруан Феллайни (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Бывший полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни объявил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) о завершении футбольной карьеры в возрасте 36 лет.

«Я пишу этот пост, чтобы объявить, что после 18-летней карьеры я ухожу из профессионального футбола. <...> Какое это было невероятное путешествие! Я так благодарен, что смог заниматься любимым видом спорта на самом высоком уровне», — написал Феллайни.

Последним клубом Феллайни был китайский «Шаньдун Тайшань», где он выступал с 2019 года.

Наибольшую известность Феллайни получил в «Манчестер Юнайтед» (2013–2019), также он играл за бельгийский «Стандард» и «Эвертон».

В составе МЮ футболист выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и стал победителем Лиги Европы, со «Стандардом» выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии.

За сборную Бельгии Феллайни играл на Олимпийских играх 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего провел 87 матчей и забил 18 голов.