Экс-футболист МЮ и сборной Бельгии Феллайни завершил карьеру в 36 лет
Бывший полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни объявил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) о завершении футбольной карьеры в возрасте 36 лет.
«Я пишу этот пост, чтобы объявить, что после 18-летней карьеры я ухожу из профессионального футбола. <...> Какое это было невероятное путешествие! Я так благодарен, что смог заниматься любимым видом спорта на самом высоком уровне», — написал Феллайни.
Последним клубом Феллайни был китайский «Шаньдун Тайшань», где он выступал с 2019 года.
Наибольшую известность Феллайни получил в «Манчестер Юнайтед» (2013–2019), также он играл за бельгийский «Стандард» и «Эвертон».
В составе МЮ футболист выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и стал победителем Лиги Европы, со «Стандардом» выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии.
За сборную Бельгии Феллайни играл на Олимпийских играх 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего провел 87 матчей и забил 18 голов.
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