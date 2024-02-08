Добившийся права продлить срок Чеферин отказался идти на выборы
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил на пресс-конференции после конгресса организации в Париже, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.
Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбирали уже два раза. В Париже конгресс проголосовал за поправки в устав, которые позволили бы словенцу пойти на новый срок в 2027 году и в случае успеха остаться на посту до 2031-го.
«Честно говоря, я устал от COVID, нонсенс-проекта с Суперлигой, самопровозглашенных моральных авторитетов, которые считаются такими, пока дело не касается их личных интересов», — сказал Чеферин.
Главы УЕФА принял решение не идти на выборы в 2027-м примерно полгода назад, а также заявил, что каждой организации нужна свежая кровь, а он скучает по своей семье.
Наконец, Чеферин добавил, что не спешил с объявлением, поскольку хотел посмотреть на «истинное лицо» некоторых людей и не собирался влиять на голосование конгресса.
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