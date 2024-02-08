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Добившийся права продлить срок Чеферин отказался идти на выборы

Чеферин передумал оставаться во главе УЕФА до 2031 года
Глава УЕФА признался, что организации нужна свежая кровь, а он устал от пандемии и борьбы с Суперлигой и соскучился по семье
Александер Чеферин
Александер Чеферин (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил на пресс-конференции после конгресса организации в Париже, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.

Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбирали уже два раза. В Париже конгресс проголосовал за поправки в устав, которые позволили бы словенцу пойти на новый срок в 2027 году и в случае успеха остаться на посту до 2031-го.

«Честно говоря, я устал от COVID, нонсенс-проекта с Суперлигой, самопровозглашенных моральных авторитетов, которые считаются такими, пока дело не касается их личных интересов», — сказал Чеферин.

Чеферину разрешили остаться во главе УЕФА до 2031 года
Спорт
Александер Чеферин

Главы УЕФА принял решение не идти на выборы в 2027-м примерно полгода назад, а также заявил, что каждой организации нужна свежая кровь, а он скучает по своей семье.

Наконец, Чеферин добавил, что не спешил с объявлением, поскольку хотел посмотреть на «истинное лицо» некоторых людей и не собирался влиять на голосование конгресса.

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