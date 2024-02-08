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Чеферину разрешили остаться во главе УЕФА до 2031 года

Конгресс УЕФА принял поправки, которые позволят Чеферину остаться на лишний срок
Конгресс УЕФА проголосовал за изменения в уставе, которые позволят Александеру Чеферину в 2027 году снова баллотироваться на пост. Словенец в начале конгресса заявил, что ему не нужно «кольцо всевластия»
Александер Чеферин
Александер Чеферин (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Конгресс УЕФА в Париже поддержал поправки к уставу, которые позволят действующему главе организации Александеру Чеферину баллотироваться на четвертый срок и в случае успеха остаться на посту до 2031 года.

Поправки поддержали 49 делегатов, против высказался представитель Англии и еще один воздержался.

В приветственной речи на конгрессе Чеферин заявил, что его дочь сравнила его с персонажем из «Властелина колец». «Но меня не интересует кольцо [всевластия]», — сказал словенец.

Он отметил, что его мантрой всегда будет преобладание общего блага над личными интересами. «Я верю в людей, дружбу и ценности», — добавил глава УЕФА.

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Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбирали уже два раза. Ранее убедить Совет ФИФА не засчитывать первые три года на посту в качестве полноценного срока смог президент организации Джанни Инфантино.

Из-за несогласия с желанием Чеферина остаться во главе организации из УЕФА ушел глава футбольного департамента Звонимир Бобан. Бывший глава УЕФА Мишель Платини называл Чеферина и Инфантино узурпаторами.

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