Чеферину разрешили остаться во главе УЕФА до 2031 года
Конгресс УЕФА в Париже поддержал поправки к уставу, которые позволят действующему главе организации Александеру Чеферину баллотироваться на четвертый срок и в случае успеха остаться на посту до 2031 года.
Поправки поддержали 49 делегатов, против высказался представитель Англии и еще один воздержался.
В приветственной речи на конгрессе Чеферин заявил, что его дочь сравнила его с персонажем из «Властелина колец». «Но меня не интересует кольцо [всевластия]», — сказал словенец.
Он отметил, что его мантрой всегда будет преобладание общего блага над личными интересами. «Я верю в людей, дружбу и ценности», — добавил глава УЕФА.
Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбирали уже два раза. Ранее убедить Совет ФИФА не засчитывать первые три года на посту в качестве полноценного срока смог президент организации Джанни Инфантино.
Из-за несогласия с желанием Чеферина остаться во главе организации из УЕФА ушел глава футбольного департамента Звонимир Бобан. Бывший глава УЕФА Мишель Платини называл Чеферина и Инфантино узурпаторами.
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