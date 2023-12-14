WADA призвало ввести биологические паспорта для россиян перед Олимпиадой

WADA призвало ввести биопаспорта для россиян, которые могут поехать на Олимпиаду

В WADA заявили, что настороженно относятся к России, и призвали проверять спортсменов, которые могут поехать в Париж, всеми доступными способами. В РУСАДА заявили, что уровень тестирования россиян достаточный

Глава WADA Витольд Банька (Фото: James Chance / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех потенциальных участников Олимпиады в Париже из России, передает «РИА Новости».

В WADA заявили информагентству, что «по-прежнему скептически и настороженно» относятся к России и с целью защиты других спортсменов на Играх рекомендовали использовать все доступные способы проверки, в том числе анализы крови и мочи, биологические паспорта и разведывательные данные.

В антидопинговом агентстве отметили, что отдел управления биопаспортами российских спортсменов управляется аккредитованной лабораторией за пределами России.

МОК 8 декабря допустил россиян на Игры в Париже при условии соблюдения строгих ограничений, в том числе проверок на допинг. В МОК 14 декабря сообщили «РБК Спорт», что пока лицензии на Игры есть только у шести россиян.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт 13 декабря заявил, что назвать уровень тестирования россиян таким же, как у других, значит дать «пощечину чистым спортсменам».

В пресс-службе РУСАДА в четверг заявили «РИА Новости», что тестируют российских спортсменов «на достаточном уровне», а показатель взятых проб у агентства — один из лучших в мире.