Спорт
0

Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо»

Номинанту на «Золотой мяч» Жиркову предложили стать помощником тренера «Динамо»
Юрий Жирков заявил, что главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев предложил ему стать помощником
Юрий Жирков&nbsp;
Юрий Жирков  (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков согласился стать помощником тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. Об этом «РБ Спорт» заявил Жирков, который получил предложение от самого тренера.

«Правда ли, что я вошел в тренерский штаб «Динамо»? Еще руководство ничего не объявило. Но меня Ролан Гусев позвал в тренерский штаб, я согласился», — заявил Жирков.

В текущем сезоне «Динамо» рассталось с тренером Валерием Карпиным, исполняющим обязанности с тех пор был 48-летний Ролан Гусев. В декабре 2025 года Гусев официально был назначен главным тренером команды до конца сезона 2025/26.

42-летний Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Последним его клубом были «Химки», из которых он ушел в июне 2022 года после трех матчей.

Также Жирков выступал за тамбовский «Спартак» (2001–2003), ЦСКА (2004–2009), «Челси» (2009–2011), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015) и «Зенит» (2016–2021).

С ЦСКА Жирков дважды становился чемпионом России (2005, 2006 годы), выиграл Кубок УЕФА, по четыре Кубка и Суперкубка страны. С «Зенитом» он становился чемпионом страны еще три раза (2019, 2020, 2021 годы), по два раза брал Кубок и Суперкубок.

Жирков сыграл 104 матча за сборную России (четвертый результат среди игроков в истории сборной после Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева и Виктора Онопко), выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018. Он также является чемпионом и обладателем Кубка Англии.

В 2008 году Жирков вместе с Андреем Аршавиным был в числе кандидатов на получение «Золотого мяча», но он не набрал голосов.

Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Ролан Гусев Юрий Жирков
