Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо»

Юрий Жирков заявил, что главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев предложил ему стать помощником

Юрий Жирков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков согласился стать помощником тренера московского «Динамо» Ролана Гусева. Об этом «РБ Спорт» заявил Жирков, который получил предложение от самого тренера.

«Правда ли, что я вошел в тренерский штаб «Динамо»? Еще руководство ничего не объявило. Но меня Ролан Гусев позвал в тренерский штаб, я согласился», — заявил Жирков.

В текущем сезоне «Динамо» рассталось с тренером Валерием Карпиным, исполняющим обязанности с тех пор был 48-летний Ролан Гусев. В декабре 2025 года Гусев официально был назначен главным тренером команды до конца сезона 2025/26.

42-летний Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Последним его клубом были «Химки», из которых он ушел в июне 2022 года после трех матчей.

Также Жирков выступал за тамбовский «Спартак» (2001–2003), ЦСКА (2004–2009), «Челси» (2009–2011), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015) и «Зенит» (2016–2021).

С ЦСКА Жирков дважды становился чемпионом России (2005, 2006 годы), выиграл Кубок УЕФА, по четыре Кубка и Суперкубка страны. С «Зенитом» он становился чемпионом страны еще три раза (2019, 2020, 2021 годы), по два раза брал Кубок и Суперкубок.

Жирков сыграл 104 матча за сборную России (четвертый результат среди игроков в истории сборной после Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева и Виктора Онопко), выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018. Он также является чемпионом и обладателем Кубка Англии.

В 2008 году Жирков вместе с Андреем Аршавиным был в числе кандидатов на получение «Золотого мяча», но он не набрал голосов.