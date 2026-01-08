Актер «Игры престолов» примет участие в «Олимпиаде на стероидах»

Тяжелоатлет Хафтор Бьернссон собирается побить свой же мировой рекорд в становой тяге (510 кг), который установил в сентябре 2025 года

Хафтор Бьернссон (Фото: Victor Fraile / Getty Images)

Исландский актер и тяжелоатлет Хафтор Бьернссон примет участие в «Олимпийских играх на стероидах». Об этом сообщили организаторы на странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Бьернссон, известный по роли Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов», намерен побить свой же мировой рекорд в становой тяге (510 кг), установленный в сентябре.

37-летний Бьернссон стал победителем соревнований «Самый сильный человек планеты» в 2018 году. Он является трехкратным серебряным призером (2014, 2016, 2017) и четырехкратным бронзовым (2012, 2013, 2015, 2019).

«Олимпийские игры на стероидах» (Enhanced Games) состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года. Cоревнования пройдут по легкой и тяжелой атлетике и плаванию. На турнире медалистам выплатят не менее $250 тыс., а рекордсменам при победе — порядка $1 млн.

Австралийский предприниматель Аарон Д’Соуза при поддержке миллиардера и сооснователя PayPal Питера Тиля в 2023 году представил новую концепцию спортивных соревнований — турнир, где атлеты смогут выйти за рамки традиционных ограничений и использовать любые доступные средства для повышения своих возможностей. Этот проект призван стать альтернативой Олимпийским играм, предлагая принципиально иной подход к спорту.