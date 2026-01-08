 Перейти к основному контенту
Спорт
Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Россиянка в двух сетах переиграла белоруску Александру Саснович. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4
Людмила Самсонова&nbsp;
Людмила Самсонова  (Фото: Albert Perez / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла белоруску Александру Саснович и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене. Призовой фонд турнира составляет $1,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой. Длительность встречи составила 1 час 47 минут. Саснович занимает 113-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и украинкой Даяной Ястремской.

27-летняя Самсонова занимает 17-е место в одиночном рейтинге WTA. В ее активе пять одиночных титулов WTA и три победы в парных соревнованиях. В одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В 2021 году она также выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе российской сборной.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
теннис WTA Людмила Самсонова
