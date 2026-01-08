Александр Овечкин побил рекорд НХЛ, Матвей Сафонов выиграл требл с ПСЖ, Петр Ян вернул пояс UFC. «РБК Спорт» вспомнил главные победы российских спортсменов в 2025 году

Петр Ян (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2025 году достиг главного рекорда в НХЛ. Он стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола).

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Нынешний сезон является последним по действующему контракту Овечкина. Россиянин не исключил, что после завершит выступление в НХЛ. Однако он не раз подчеркивал, что не принял окончательного решения.

Бивол победил Бетербиева

Россиянин Артур Бетербиев в феврале уступил соотечественнику Дмитрию Биволу и лишился титула абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Россияне провели второй бой, в октябре 2024 года Бетербиев победил единогласным решением судей.

Бивол отобрал у Бетербиева титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) и вернул себе пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым ранее владел.

Однако Бивол в апреле освободил титул по версии WBC, и американец Давид Бенавидес стал новым чемпионом организации.

ПСЖ с Сафоновым выиграл требл

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 31 мая одержал победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов и впервые стал обладателем трофея. Победа ПСЖ с разгромным счетом 5:0 стала новым рекордом результативности в финалах Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» стал девятой в истории командой, которой удалось оформить требл (или «золотой хет-трик») — в одном сезоне выиграть национальный чемпионат, Кубок страны и главный европейский клубный турнир. До этого требл последний раз оформлял английский «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал пятым российским игроком, выигравшим Лигу чемпионов.

Уже в конце декабря ПСЖ обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и впервые завоевал этот трофей. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1. В серии пенальти Сафонов отразил четыре пенальти подряд, чем привел в восторг футбольную общественность. Никто ранее не отражал четыре подряд пенальти в истории турниров ФИФА. А в составе ПСЖ никто в ХХI веке еще не отражал четыре пенальти в одной серии.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом РПЛ

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России и прервал гегемонию петербургского «Зенита», который до этого побеждал шесть лет подряд.

Футболисты «Краснодара» в решающем туре обыграли московское «Динамо» (3:0). На счету «Краснодара» 67 очков. «Зенит» в параллельном матче разгромил дома грозненский «Ахмат» (3:0), но этого не хватило для чемпионства (66 очков). Бронзовые медали выиграл московский ЦСКА (59).

Впервые в истории РПЛ судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. В прошлом сезоне лидировавшее перед последним туром «Динамо» из-за проигрыша «Краснодару» упустило чемпионство.

«Краснодар» был создан в 2008 году, это первый трофей в истории клуба. Он также является серебряным призером чемпионата России (2023/24) и трехкратным бронзовым призером (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

Российский синхронист стал лучшим на ЧМ

Россиянин Александр Мальцев стал лучшим на чемпионате мира по синхронному плаванию, выиграв на турнире три золота и одно серебро. Он был признан Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре.

Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете. Россияне завоевали на турнире три золота, три серебряные и две бронзовые медали. Лидером стала команда Китая с четырьмя золотыми медалями и тремя серебряными.

Махачев выиграл второй пояс UFC

Россияне провели один из ярких годов в UFC. Несмотря на то что в январе сорвался реванш в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, россиянин защитил титул в бою против бразильца Ренато Мойкано.

Уже в ноябре Махачев в дебютном бою в полусреднем весе отобрал пояс у Джека Делла Маддалены и стал первым россиянином, который владел двумя титулами UFC.

Анкалаев завоевал и потерял пояс UFC

Магомед Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313, став чемпионом. Он стал первым россиянином, который выиграл титул организации в полутяжелом дивизионе.

Однако 5 октября россиянин потерял чемпионский пояс UFC, уступив в бое-реванше Перейре техническим нокаутом в первом раунде.

Ян вернул пояс UFC

Петр Ян 7 декабря провел первый чемпионский поединок с 2022 года, когда проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. Россиянин победил грузина Мераба Двалишвили в бою за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Поединок длился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, став двукратным обладателем этого пояса. Впервые он завоевал чемпионство в июле 2020 года, победив Жозе Альдо. Однако затем последовала неудачная защита титула: в марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в бою против Алджамейна Стерлинга за запрещенный прием, а в апреле 2022-го проиграл Стерлингу в реванше раздельным решением судей.

Мельникова выиграла три медали ЧМ

Гимнастка Ангелина Мельникова на чемпионате мира победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.

Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях.

Российские гимнасты в неофициальном медальном зачете заняли четвертое место. В турнирной таблице общего зачета победителем стала команда Китая (3–1–3), второе место заняли гимнасты из Японии (2–2–1), на третьем — сборная США (2–1–2).

Появился первый в истории России трехкратный чемпион мира по боксу

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей из 13 возможных на чемпионате мира, который проходил в Дубае. В 13 весовых категориях в решающие поединки вышли 12 россиян.

Победы в финальных боях одержали Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бизамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 95 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Серебряные медали получили Эдмонд Худоян (до 48 кг), Байр Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг).

Гаджимагомедов стал первым отечественным боксером, завоевавшим три золотые медали на чемпионатах мира. Ранее он побеждал в 2019 и 2023 годах.

Россияне завоевали право выступать на Олимпиаде-2026

В начале декабря лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми, кому был одобрен нейтральный статус Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого спортсмены смогли принять участие в третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария), где набрали достаточное количество очков для отбора на Олимпиаду.

В конькобежном спорте на Олимпиаду смогли отобраться две российские спортсменки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова. При этом на отборочные соревнования были допущены 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов.

В шорт-треке по итогам квалификации, которая проходила в рамках Мирового тура и завершилась 30 ноября, россияне завоевали квоты на Игры на дистанциях 1000 и 1500 м у мужчин и на дистанциях 500 и 1000 м у женщин. Полученные квоты не являются именными. На Олимпиаду смогут попасть лишь один мужчина и одна женщина.

На предстоящих Олимпийских играх впервые будет представлена дисциплина ски-альпинизм. Единственным российским спортсменом, квалифицировавшимся для участия, стал Никита Филиппов. Он успешно прошел отбор и, чтобы получить нейтральный статус, заплатил €5 тыс. (более 500 тыс. руб.).

В декабре 2024 года российские спортсмены по фигурному катанию получили допуск к Олимпиаде 2026 года в Италии в нейтральном статусе после отстранения ISU в 2022 году. На Олимпиаде в Италии выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Петр Гуменник.