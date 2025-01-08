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«Спартак» попросил фанатов не реагировать на провокации в матче со СКА

«Спартак» попросил болельщиков не реагировать на провокации в матче КХЛ со СКА
После прошлого очного матча главный тренер СКА критиковал болельщиков «красно-белых», а в «Спартаке» говорили, что высказывания Романа Ротенберга «позорят российский хоккей»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московский «Спартак» в телеграм-канале попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 января.

«Игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде!» — сказано в сообщении.

В последнем очном матче «Спартак» 25 октября уступил дома СКА со счетом 2:5. Во время игры болельщики «красно-белых» скандировали: «СКА — позор российского хоккея!»

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Роман Ротенберг

После той игры главный тренер СКА Роман Ротенберг высказывал недовольство болельщиками «Спартака». Он говорил, что КХЛ «как‑то должна вмешиваться в эти вещи». «Дети сюда пришли маленькие, а тут всю игру матом орут люди. Давайте как‑то разберемся. Нам нужны спонсоры, нам нужны болельщики адекватные», — заявлял Ротенберг.

Позднее «Спартак» направил письмо в КХЛ с просьбой дать оценку «экспансивным высказываниям» Ротенберга, которые «позорит российский хоккей». В клубе считают, что тренер СКА «в свойственной ему манере вседозволенности» оскорбительно отозвался о болельщиках «красно-белых».

В итоге КХЛ оштрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков, а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург
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