Касаткина обыграла юниорскую первую ракетку мира на турнире в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге 27-летняя Касаткина, посеянная на турнире под третьим номером, победила австралийку Эмерсон Джонс, 371-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.
16-летняя Джонс является первой ракеткой мира среди юниорок, в Аделаиде она впервые играла в основной сетке турнира WTA. На следующей неделе Джонс дебютирует на турнирах «Большого шлема», она получила wild card в основную сетку Australian Open.
В 1/4 финала Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз.
Касаткина занимает девятое место в мировом рейтинге, на ее счету восемь титулов на турнирах WTA.
Турнир в Аделаиде завершится 11 января. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
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