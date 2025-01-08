Касаткина победила первую ракетку мира среди юниорок на турнире WTA в Аделаиде

Касаткина обыграла юниорскую первую ракетку мира на турнире в Аделаиде

Российская теннисистка обыграла в двух сетах 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде

Дарья Касаткина (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге 27-летняя Касаткина, посеянная на турнире под третьим номером, победила австралийку Эмерсон Джонс, 371-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:3.

16-летняя Джонс является первой ракеткой мира среди юниорок, в Аделаиде она впервые играла в основной сетке турнира WTA. На следующей неделе Джонс дебютирует на турнирах «Большого шлема», она получила wild card в основную сетку Australian Open.

В 1/4 финала Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз.

Касаткина занимает девятое место в мировом рейтинге, на ее счету восемь титулов на турнирах WTA.

Турнир в Аделаиде завершится 11 января. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.