Стали известны номера посева российских теннисистов на Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев получил пятый номер посева на Australian Open, первом в сезоне турнире серии «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте соревнований.
Медведеву 28 лет, он занимает пятую строчку в мировом рейтинге. За карьеру россиянин выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Australian Open Медведев трижды доходил до финала (2021, 2022, 2024).
Андрей Рублев посеян на турнире под девятым номером, Карен Хачанов — под 19-м номером. Первый номер получил итальянец Янник Синнер.
В женском турнире россиянка Дарья Касаткина получила девятый номер посева, Диана Шнайдер — 12-й, Анна Калинская — 13-й, Мирра Андреева — 14-й, Людмила Самсонова — 25-й, Екатерина Александрова — 26-й, Анастасия Павлюченкова — 27-й. Возглавила посев первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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