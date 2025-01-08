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Стали известны номера посева российских теннисистов на Australian Open

Десять россиян вошли в число сеяных теннисистов на Australian Open
В число сеяных вошли десять россиян. В мужской сетке лучшим из россиян стал Даниил Медведев, получивший пятый номер посева. В женской Дарья Касаткина посеяна девятой
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев получил пятый номер посева на Australian Open, первом в сезоне турнире серии «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Медведеву 28 лет, он занимает пятую строчку в мировом рейтинге. За карьеру россиянин выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Australian Open Медведев трижды доходил до финала (2021, 2022, 2024).

Андрей Рублев посеян на турнире под девятым номером, Карен Хачанов — под 19-м номером. Первый номер получил итальянец Янник Синнер.

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В женском турнире россиянка Дарья Касаткина получила девятый номер посева, Диана Шнайдер — 12-й, Анна Калинская — 13-й, Мирра Андреева — 14-й, Людмила Самсонова — 25-й, Екатерина Александрова — 26-й, Анастасия Павлюченкова — 27-й. Возглавила посев первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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