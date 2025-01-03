Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
Заслуженный тренер России Евгений Трофимов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Причины смерти не сообщаются.
«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов. <...> Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности», — говорится в сообщении.
Трофимов являлся личным тренером двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне.
Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
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