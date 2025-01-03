 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

Тренер Исинбаевой Евгений Трофимов умер в возрасте 80 лет
Тренер двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой скончался в возрасте 80 лет
Елены Исинбаева и Евгений Трофимов
Елены Исинбаева и Евгений Трофимов (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Причины смерти не сообщаются.

«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов. <...> Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности», — говорится в сообщении.

Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже
Спорт
Елена Исинбаева

Трофимов являлся личным тренером двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне.

Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
легкая атлетика Елена Исинбаева
Елена Исинбаева фото

Елена Исинбаева

спортсменка, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом
3 июня 1982 года
Материалы по теме
Тарасова заступилась за Исинбаеву, которую Вяльбе назвала предателем
Спорт
Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже
Спорт
Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об Исинбаевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
The Telegraph назвала главный изъян новой украинской ракеты «Трембита»Политика, 13:24
Сбитые дроны повредили здания двух предприятий в Воронежской областиПолитика, 13:02
В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТППолитика, 12:47
Как повысить насмотренность: 10 модных документальных фильмов в помощьСтиль, 12:44
«Серебряный» капитал: как возрастные модели меняют облик брендовPro, 12:36
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделюПолитика, 12:31
Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений ТрофимовСпорт, 12:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В США задумались о полном запрете дронов из КитаяПолитика, 12:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 12:13
Семья Алксниса назвала дату и место прощания с Черным полковникомОбщество, 12:13
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансыНедвижимость, 12:10
Ефимов заявил о реорганизации участков в Зеленограде городским операторомГород, 12:07
Почему я больше не продаю на маркетплейсах: история предпринимателяPro, 12:05
Генералы, врачи и Стрелков — главные уголовные дела и приговоры 2024 годаОбщество, 12:01 