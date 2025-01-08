 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Журналист L'Equipe узнал, что украинец не перешел в ПСЖ из-за Сафонова

Журналист L'Equipe Танзи: украинец Забарный отказал ПСЖ из-за Сафонова
Лоик Танзи сообщил, что защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного трансфера в ПСЖ, где выступает российский вратарь Матвей Сафонов
Илья Забарный
Илья Забарный (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного перехода во французский «Пари Сен-Жермен» из-за того, что там играет российский голкипер Матвей Сафонов. Об этом сообщил журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи, которого цитирует Le10Sport.

«Забарный — отличный игрок, но он украинец. В составе ПСЖ есть россиянин. Он не хочет туда переходить. Он сказал: «Если Сафонов в составе, я не могу сюда приехать», — заявил Танзи.

Сафонов выиграл первый трофей в составе ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

По словам Танзи, дело не столько в том, что Сафонов — россиянин. «Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Если когда-нибудь возникнут проблемы, то не хочу, чтобы они сводились к тому, что я украинец, а он русский», — добавил Танзи.

Забарному 22 года, он выступает в «Борнмуте» с 2023-го. В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. В сборной Украины на счету Забарного 45 матчей и один гол.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов сборная Украины по футболу
Материалы по теме
Матвей Сафонов назвал смешанными чувства от первого трофея в составе ПСЖ
Спорт
Медаль на Олимпиаде, Сафонов в ПСЖ и уход Надаля. Чем запомнился 2024 год
Спорт
ПСЖ взял Матвея Сафонова в Катар на матч за Суперкубок Франции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Касаткина обыграла юниорскую первую ракетку мира на турнире в АделаидеСпорт, 16:01
Сербия разорвала часть оборонных контрактов с РоссиейПолитика, 15:53
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 15:49
В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ журналистом «Известий»Политика, 15:44
Елена Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренераСпорт, 15:17
Биткоин упал на $5 тыс. за сутки и потянул за собой другие криптовалютыКрипто, 15:09
В Армении назвали условие вывода российских пограничниковПолитика, 15:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУПолитика, 14:53
Журналист L'Equipe узнал, что украинец не перешел в ПСЖ из-за СафоноваСпорт, 14:45
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе14:43
Минобороны отчиталось о гибели 50 тыс. бойцов ВСУ в Курской областиПолитика, 14:30
Балицкий сообщил об атаке ВСУ на порт Бердянска с управляемой ракетойПолитика, 14:24
«Спартак» попросил фанатов не реагировать на провокации в матче со СКАСпорт, 14:13
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 14:12