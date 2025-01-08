Журналист L'Equipe узнал, что украинец не перешел в ПСЖ из-за Сафонова

Лоик Танзи сообщил, что защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного трансфера в ПСЖ, где выступает российский вратарь Матвей Сафонов

Илья Забарный (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного перехода во французский «Пари Сен-Жермен» из-за того, что там играет российский голкипер Матвей Сафонов. Об этом сообщил журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи, которого цитирует Le10Sport.

«Забарный — отличный игрок, но он украинец. В составе ПСЖ есть россиянин. Он не хочет туда переходить. Он сказал: «Если Сафонов в составе, я не могу сюда приехать», — заявил Танзи.

По словам Танзи, дело не столько в том, что Сафонов — россиянин. «Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Если когда-нибудь возникнут проблемы, то не хочу, чтобы они сводились к тому, что я украинец, а он русский», — добавил Танзи.

Забарному 22 года, он выступает в «Борнмуте» с 2023-го. В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. В сборной Украины на счету Забарного 45 матчей и один гол.