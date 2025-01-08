Журналист L'Equipe узнал, что украинец не перешел в ПСЖ из-за Сафонова
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного перехода во французский «Пари Сен-Жермен» из-за того, что там играет российский голкипер Матвей Сафонов. Об этом сообщил журналист газеты L'Equipe Лоик Танзи, которого цитирует Le10Sport.
«Забарный — отличный игрок, но он украинец. В составе ПСЖ есть россиянин. Он не хочет туда переходить. Он сказал: «Если Сафонов в составе, я не могу сюда приехать», — заявил Танзи.
По словам Танзи, дело не столько в том, что Сафонов — россиянин. «Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Если когда-нибудь возникнут проблемы, то не хочу, чтобы они сводились к тому, что я украинец, а он русский», — добавил Танзи.
Забарному 22 года, он выступает в «Борнмуте» с 2023-го. В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. В сборной Украины на счету Забарного 45 матчей и один гол.
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