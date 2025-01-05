Сафонов выиграл первый трофей в составе ПСЖ

«Пари-Сен Жермен» обыграл «Монако» в финале Суперкубка Франции со счетом 1:0

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

«Пари-Сен Жермен» обыграл «Монако» в финальном матче за Суперкубок Франции. Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 92-й минуте забил Усман Дембеле.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который летом перешел из во французский клуб, провел этот матч в запасе. Он выиграл свой первый трофей за французский клуб.

Также в финальном матче принял участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который был заменен на 72-й минуте.

Изначально Суперкубок Франции планировалось разыграть в Пекине 8 августа 2024 года, но игру перенесли.

ПСЖ с 13-кратным обладателем трофея, «Монако» выигрывал Суперкубок четыре раза (последний — в 2000-м).

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. За ПСЖ 25-летний Сафонов провел восемь матчей, в которых пропустил шесть голов и три раза сыграв «на ноль»