Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA после снятия чемпионки Уимблдона

Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде после снятия Вондроушовой

Российская теннисистка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой, но во втором чешка не смогла продолжить матч. В итоге Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Диана Шнайдер (Фото: Sarah Reed / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под пятым номером, прошла чешку Маркету Вондроушову, 39-ю ракетку мира. Чешка выигрывала со счетом 6:4, 1:1, но снялась из-за травмы.

Вондроушова, чемпионка Уимблдона-2023, проводила первый турнир с июля прошлого года. После этого чешка перенесла операцию на плече.

Шнайдер в четвертьфинале сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.

Турнир в Аделаиде завершится 11 января. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.