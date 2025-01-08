Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA после снятия чемпионки Уимблдона
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под пятым номером, прошла чешку Маркету Вондроушову, 39-ю ракетку мира. Чешка выигрывала со счетом 6:4, 1:1, но снялась из-за травмы.
Вондроушова, чемпионка Уимблдона-2023, проводила первый турнир с июля прошлого года. После этого чешка перенесла операцию на плече.
Шнайдер в четвертьфинале сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.
Турнир в Аделаиде завершится 11 января. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.
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