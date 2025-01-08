Две россиянки вышли в финал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале 21-летняя россиянка победила француженку Кристину Младенович со счетом 7:5, 6:4.
За выход в основную сетку Кудерметова поспорит с австралийкой Еленой Мичич, 424-й ракеткой мира.
Кудерметова занимает 54-е место в мировом рейтинге, на прошлой неделе она дошла до финала турнира WTA в Брисбене, где уступила в трех сетах первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии.
Из россиянок в финал квалификации Australian Open также вышла Оксана Селехметьева, которая за выход в основную сетку поспорит с австралийкой Кимберли Биррелл.
Алина Корнеева завершила борьбу в первом круге квалификации, Екатерина Макарова, Дарья Астахова, Анастасия Захарова и Мария Тимофеева — в полуфинале.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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