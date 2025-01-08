Кудерметова и еще одна россиянка вышли в финал квалификации Australian Open

Две россиянки вышли в финал квалификации Australian Open

Полина Кудерметова за выход в основную сетку поспорит с австралийкой Еленой Мичич, Оксана Селехметьева — с другой австралийкой Кимберли Биррелл

Полина Кудерметова (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале 21-летняя россиянка победила француженку Кристину Младенович со счетом 7:5, 6:4.

За выход в основную сетку Кудерметова поспорит с австралийкой Еленой Мичич, 424-й ракеткой мира.

Кудерметова занимает 54-е место в мировом рейтинге, на прошлой неделе она дошла до финала турнира WTA в Брисбене, где уступила в трех сетах первой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии.

Из россиянок в финал квалификации Australian Open также вышла Оксана Селехметьева, которая за выход в основную сетку поспорит с австралийкой Кимберли Биррелл.

Алина Корнеева завершила борьбу в первом круге квалификации, Екатерина Макарова, Дарья Астахова, Анастасия Захарова и Мария Тимофеева — в полуфинале.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.