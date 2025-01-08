 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Форвард «Торонто» повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ

Форвард «Торонто» Таварес повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ
Канадский нападающий Джон Таварес забросил 20 или более шайб в 15 сезонах НХЛ
Джон Таварес
Джон Таварес (Фото: Chris Tanouye / Getty Images)

Форвард «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне.

«Торонто» победил в этой встрече в овертайме со счетом 3:2.

34-летний Таварес забросил 20 или более шайб уже в своем 15-м сезоне НХЛ. Столько же сезонов у российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

Малкин пропустил матч «Питтсбурга» впервые с 2022 года
Спорт
Евгений Малкин

Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (19 сезонов). По 16 сезонов с 20+ шайбами провели Патрик Кейн и Сидни Кросби.

Всего в текущем сезоне Таварес набрал 42 (20+22) очка в 41 матче.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Торонто Мейпл Лифс Александр Овечкин Евгений Малкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
«Вашингтон» Овечкина проиграл аутсайдеру Восточной конференции НХЛ
Спорт
Российский нападающий «Сан-Хосе» забросил дебютную шайбу за клуб в НХЛ
Спорт
Отразившего все броски российского вратаря признали звездой дня в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
«Милый мой бухгалтер»: почему Россию захлестнул тренд на прошлоеОбщество, 11:34
В аэропорту Новосибирска у иностранцев нашли 2 кг золота и серебраОбщество, 11:31
Обратная сторона осознанности: кому не стоит медитироватьPro, 11:30
Два россиянки вышли в финал квалификации Australian OpenСпорт, 11:30
Эрдоган назвал условие военной операции на территории СирииПолитика, 11:18
Форвард «Торонто» повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛСпорт, 11:15
Требуют знания английского: как пройти интервью и получить работу мечтыPro, 11:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Захарова сочла преждевременной оценку слов Трампа о Гренландии и КанадеПолитика, 11:00
Джим Роджерс допустил наступление кризиса масштаба Великой депрессииИнвестиции, 11:00
Дешам объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026Спорт, 10:59
Малкин пропустил матч «Питтсбурга» впервые с 2022 годаСпорт, 10:37
В каких соревнованиях примут участие россияне в 2025 годуСпорт, 10:35
Во власти П-мифа: почему в США ежегодно прогорает около 1 млн компанийPro, 10:31
В Германии задержали открывшего стрельбу на машиностроительном заводеОбщество, 10:28