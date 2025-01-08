Форвард «Торонто» повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ
Форвард «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне.
«Торонто» победил в этой встрече в овертайме со счетом 3:2.
34-летний Таварес забросил 20 или более шайб уже в своем 15-м сезоне НХЛ. Столько же сезонов у российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (19 сезонов). По 16 сезонов с 20+ шайбами провели Патрик Кейн и Сидни Кросби.
Всего в текущем сезоне Таварес набрал 42 (20+22) очка в 41 матче.
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