Форвард «Торонто» Таварес повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ

Форвард «Торонто» повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ

Канадский нападающий Джон Таварес забросил 20 или более шайб в 15 сезонах НХЛ

Джон Таварес (Фото: Chris Tanouye / Getty Images)

Форвард «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне.

«Торонто» победил в этой встрече в овертайме со счетом 3:2.

34-летний Таварес забросил 20 или более шайб уже в своем 15-м сезоне НХЛ. Столько же сезонов у российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (19 сезонов). По 16 сезонов с 20+ шайбами провели Патрик Кейн и Сидни Кросби.

Всего в текущем сезоне Таварес набрал 42 (20+22) очка в 41 матче.